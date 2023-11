Clamoroso in Serie A: panchina a Davide Ballardini | Esonero e firma lampo

Dopo l’esperienza con la Cremonese Ballardini torna ad allenare in Serie A. I tifosi sono al settimo cielo per il suo arrivo.

Uno degli allenatori più stimati dagli addetti ai lavori in Serie A è sicuramente Davide Ballardini. E’ nato il 6 novembre del 1964 a Ravenna e ha giocato come centrocampista in varie squadre italiane tra cui l’Inter, il Cagliari, il Pescara, il Napoli, il Genoa e l’Ancona.

La sua carriera da calciatore non è stata particolarmente prolifica ma ha gettato le basi per la sua futura carriera da allenatore. Ha iniziato quindi ad allenare nel settore giovanile nelle squadre giovanili del Genoa.

Ha poi ottenuto il suo primo incarico da allenatore in Serie A nel 2006 quando ha assunto la guida del Cagliari. Davide in seguito ha allenato diverse società tra cui la Lazio, il Palermo, il Genoa, il Bologna e il Crotone.

Tra l’esperienze più significative di Ballardini c’è il suo periodo di lavoro al Genoa dove ha allenato la squadra in più stagioni ed è stato elogiato per il suo lavoro. E’ noto per il suo approccio tattico flessibile e la sua capacità di adattarsi all’esigenze della squadra che sta allenando.

L’esperienza a Cremona

Benché Ballardini non abbia vinto titoli di rilievo come allenatore, è apprezzato per il suo lavoro nello sviluppo di giovani talenti e per il suo approccio tattico. E’ stato spesso incaricato di guidare squadre in difficoltà e lo ha dimostrato con la sua grande capacità di ottenere risultati positivi in situazioni complesse. Lo scorso anno fu chiamato a Cremona per cercare di risollevare le sorti della Cremonese che purtroppo non è riuscita a salvarsi.

E’ riuscita ad ottenere grandi risultati e a risollevare la classifica dei lombardi arrivando a soli quattro punti dallo spareggio che ha visto protagoniste Verona e Spezia. La squadra, poi, è riuscita a battere anche il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il Verona potrebbe affidarsi a Ballardini

Ora, secondo quanto riportato da vari rumors sul web, sembrerebbe che l’allenatore del Verona Marco Baroni potrebbe essere a rischio dopo la sconfitta in casa contro il Monza per 3-1 e potrebbe essere proprio lui il sostituto ideale per gli scaligeri.

La classifica attuale del Verona non è propriamente felice. Si trova infatti alla terz’ultima posizione con soli 8 punti. Uno dei problemi principali della squadra riguarda soprattutto il reparto offensivo che non riesce ad essere prolifico.