Clamoroso in casa Salernitana: “Si allena con la prima squadra” | Attaccante a… “parametro zero”

Paulo Sousa potrà contare su di lui per la sfida di Monza, dal momento che è stato ufficialmente reintegrato in rosa.

Novanta minuti per invertire il trend, pena l’esonero. Dopo due giorni di riposo concessi da Paulo Sousa, ieri pomeriggio la Salernitana ha ripreso gli allenamenti al Mary Rosy. La partita con l’Inter è oramai alle spalle, anche se la pesante sconfitta non ha reso giustizia alla prestazione dei granata, forse la migliore di quest’inizio stagionale.

Penultima posizione in classifica, una delle tre squadre a non aver ancora portato a casa una vittoria – le altre sono Udinese e Cagliari – e delle difficoltà offensive che, semplicemente, esistevano pochi mesi fa. Il quadro è piuttosto allarmante, motivo per cui la prossima sfida potrebbe risultare decisiva per il futuro dell’allenatore portoghese.

«Tutti siamo sempre in discussione», ha dichiarato con filosofia Sousa al termine della sfida contro i nerazzurri. Il momento potrebbe anche facilitare la transizione, poiché è in programma la seconda sosta per le nazionali. I primi nomi fatti sono quelli di Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi, ma non da sottovalutare la pista Nicola, ancora sotto contratto con i campani fino al 30 giugno 2024.

Le attenzioni dell’ex commissario tecnico della Polonia sono rivolte verso il Monza, che dopo una partenza zoppicante ha ripreso ad essere se stesso e che può contare su un nuovo arrivo, Alejandro Gomez.

Reintegro

L’argentino non è l’unico che potrebbe diventare un’arma in più per la propria squadra, anche la Salernitana, infatti, può contare su forze fresche, anche se in questo caso non si tratta di un’acquisto. I granata hanno deciso di reintegrare in gruppo Simy, secondo quanto riportato da Il Mattino.

L’attaccante nigeriano era stato messo fuori rosa dopo che in estate aveva deciso di rifiutare qualunque destinazione, ma i numerosi infortuni nel reparto d’attacco hanno portato la dirigenza a compiere un passo indietro. Una nuova opportunità per l’ex Crotone, che non affronta una partita ufficiale dallo scorso 15 aprile.

Probabili

Date per certe le assenze di Coulibaly e Ikwuemesi, Paulo Sousa spera almeno di poter recuperare Antonio Candreva, alle prese con un problema muscolare all’adduttore.

Qualora l’ex Lazio ed Inter non dovesse recuperare, la formazione è destinata ad essere la stessa vista in campo contro l’Inter. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Martegani e Mazzocchi.