Clamoroso: i proprietari del PSG vicini all’acquisto della Sampdoria

Era a vedere il Genoa contro il Bari ma, presto, potrebbe diventare il nuovo proprietario della Sampdoria.

Chissà se qualcuno ha riferito a Nasser Al – Khelaifi la rivalità che esiste tra le due anime calcistiche di Genova. Lui, però, non si è voluto fare mancare niente. Ma il suo cuore sembrerebbe essere colorato di blucerchiato. Anche se poi, con il Genoa, il Paris Saint Germain di cui già detiene la proprietà avrà un’amichevole di lusso in luglio. Giusto per festeggiare in pompa magna il riapprodo subitaneo in serie A dopo una sola stagione di purgatorio.

Al -Khelaifi, quindi, potrebbe essere il nome con cui i doriani, freschi di retrocessione in cadetteria e scalpitanti per tornare nel calcio che conta, familiarizzeranno in un futuro non lontano.

Dalla Francia arriva una conferma autorevole, quella del quotidiano “L’Equipe” che riferisce come il proprietario del club transalpino stia pensando di affiancare Andrea Radrizzani con una quota di minoranza. “Le trattative- è la sintesi fornita da Genova today all’indiscrezione filtrata dal quotidiano d’oltralpe – sarebbero iniziate da qualche settimana perché il gruppo è interessato a espandere la propria galassia sportiva e sta portando avanti trattative anche in Spagna, Brasile e Belgio”. La propensione all’espansione di Al- Khelaifi abbraccia anche gli spagnoli del Malaga e i brasiliani del Santos, squadra del compianto Pelè.

Al -Khelaifi avrebbe cominciato un colloquio serrato con l’ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero e si sarebbe reso disponibile a dare un sostanzioso apporto a Radrizzani e alla sua società Aser Ventures che detiene anche la proprietà del Leeds United.

Resta comunque in pista anche l’ipotesi Alessandro Barnaba, altro grande pretendente alla proprietà del club della città della lanterna sponsorizzato anche dall’ex presidente Edoardo Garrone. L’attenzione è puntata sull’assemblea dei soci in programma o venerdì 26 maggio o lunedì 29, con quest’ultima ipotesi che sembra la più probabile.

Intanto i tifosi doriani reclamano certezze e hanno indetto per venerdì 26 maggio un corteo al grido di “Giù le mani dalla Sampdoria”