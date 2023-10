Clamoroso: hanno licenziato il ds | “Impegno mancato”, è finito tutto in 24 ore

Non solo un calciomercato frizzante per gennaio, ci sono anche i direttori sportivi in ballo tra le novità di questo periodo.

Si fa un gran parlare di questi tempi di Walter Sabatini e Frederic Massara, in ottica calciomercato naturalmente. Il primo, per il momento, si diletta a raccontare aneddoti e retroscena in giro per le radio.

Così si viene a sapere che Marcelo Bielsa, tecnicamente uno degli allenatori della Lazio, anche se su quella panchina non si è mai seduto, poteva andare alla Roma. “Ci siamo incontrati a Madrid – ha raccontato – conosceva quasi tutti i giocatori della Primavera. Aveva con sé la piantina di Trigoria per darmi indicazioni su come voleva disporre i muri dentro e anche su come pitturarli. Peccato non aver colto il momento giusto per prenderlo. Sarebbe stata una grandissima crescita anche per me”.

Ha tanto da raccontare Walter Sabatini, dagli episodi con la “Roma dei delinquenti” (Nainggolan, De Rossi e Maicon) alle esperienze ultra positive con Palermo, Salernitana e Samp. Già, alla Samp farebbe comodo davvero di questi tempi.

Un gradito ritorno potrebbe essere anche quello di Massara alla Roma. Non un granché Tiago Pinto, soprattutto in questo mercato: nell’ultima sessione estiva, scelte tardive e non proprio azzeccate hanno contribuito alla situazione attuale della Roma.

C’è già chi cambia: a caccia di un nuovo direttore sportivo

Se in Italia c’è una situazione di calma apparente, viste le tante squadre in difficoltà sia in Serie A sia tra i cadetti, c’è chi ha deciso per una rottura istantanea con tanto di licenziamento. Non una squadra qualsiasi, ma i campioni di Supercoppa tedesca.

Sì, proprio il Lipsia, quelli che hanno sorpreso il Bayern questa estate, andando a oltraggiare addirittura l’Allianz Arena, una delle teutoniche in Champions League (è nel girone del Manchester City), attualmente quinta in Bundesliga, anche se a tre punti dalla capolista Leverkusen. Ebbene, il Lipsia ha licenziato Max Eberl con effetto immediato.

Mancato impegno: licenziato. Ecco il sostituto

È un duro comunicato ufficiale quello del club della Sassonia. “L’RB Lipsia ha sollevato Max Eberl dal suo incarico con effetto immediato. Il suo mancato impegno con il club ci ha portato a prendere questa decisione. Non ha nulla a che fare con la ricostruzione della squadra o con i risultati in campo”.

Parole dure per scrivere definitivamente la parola fine sul rapporto con l’ormai ex diesse. E sostituirlo immediatamente con Rouven Schröder. Poi i toni cambiano: “Desideriamo ringraziare Max per il suo lavoro e augurargli tutto il meglio per il futuro”.