Clamoroso: Galtier torna subito in panchina | La chiamata lo ha convinto: firma e ufficialità

Lo scorso anno criticatissimo nonostante il titolo in Ligue 1 col PSG. Ora Galtier torna in auge: ricercatissimo.

Le classifiche comparate lasciano un po’ il tempo che trovano, a meno che non si guardano al termine del girone di andata, quando tutti hanno incontrato tutte, anche se da una stagione a un’altra può cambiare completamente tutto.

Fa strano osservare che nella passata annata il Paris Saint Germain era partito a fionda, primo in classifica e lanciatissimo con Galtier in panchina. Una stagione dopo sembra passato, trapassato remoto.

Sì perché al netto del caso Mbappé, rientrato per fortuna in tempo per l’inizio della Ligue 1 e almeno fino a giugno, il Paris Saint Germain sta faticando oltre il dovuto con Luis Enrique in panchina.

Certo, non ci sono più Messi e Neymar, lo stesso Principe di Bondy potrebbe vivere l’ultima campionato in Francia prima di volare dal promesso sposo Real Madrid, ma il PSG è terzo in Ligue 1 dopo sei giornate, a pari punti con il Monaco, a due lunghezze dal sorprendente Brest. Vuoi vedere che Galtier non era così scarso, ma in quella polveriera nessuno riesce a esprimersi al meglio?

Galtier corteggiatissimo: lo voleva perfino De Laurentiis

A dirla tutta il nome di Christophe Galtier, deus ex machina della favola Lille qualche anno fa, era tornato in auge già questa estate, quando De Laurentiis lo aveva inserito nel suo casting per il post Spalletti.

E anche tutt’ora, con un Rudi Garcia che non gode certo di fama e popolarità a Napoli, almeno in questo inizio di stagione, il suono nome è circolato nuovamente all’ombra del Vesuvio, nel caso in caso il trend non certo positivo dei campioni d’Italia, continuasse.

Pole Olympique: Galtier il prescelto

Ma c’è l’Olympique Marseille in pole per l’ex allenatore del Paris Saint Germain. Dopo le dimissioni choc di Marcelino e la crisi scoppiata a Marsiglia, si è pensato subito al tecnico, 57enne, che a Marsiglia tra l’altro è nato. I contatti sarebbero stati avviati già da qualche giorno, del resto già in estate – dopo l’addio di Tudor e prima dell’ingaggio di Marcelino – l’OM ci aveva provato con l’ex tecnico del Nizza che però aveva da risolvere ancora delle pendenze col PSG.

L’intoppo è di natura personale: Galtier, infatti, è atteso a dicembre dall’udienza sulle accuse di razzismo relative ai suoi trascorsi al Nizza, per questo la dirigenza marsigliese ci sta pensando su, anche se i giocatori non vedono l’ora che venga, alcuni hanno già avuto a che fare con quell’allenatore bersagliato nella passata stagione, e ricercato adesso.