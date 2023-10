Clamoroso DAZN: “Stiamo valutando” | Nuova rivoluzione in Serie A

La Lega è ancora alle prese con la vendita del prossimo ciclo di diritti tv domestici: ci sono delle novità (ma non quelle sperate).

Il calcio italiano prosegue nel proprio momento di difficoltà. Dopo la questione plusvalenze della scorsa stagione – che potrebbe avere altri sviluppi in questa con altri club – è scoppiato dal nulla lo scandalo scommesse, che ha travolto tre giocatori per giunta della Nazionale. In attesa di ulteriori risvolti, è arrivata la prima sentenza: Nicolò Fagioli squalificato per sette mesi.

Una situazione che appesantisce un clima già pesante attorno alla Serie A, alla disperata ricerca di un’immagine migliore per rilanciare il brand in giro per il mondo. Gli effetti del Covid-19 pesano ancora sulle casse dei club, motivo per cui il prossimo accordo sui diritti tv domestici sarà importantissimo per il futuro del sistema.

A giugno l’apertura delle buste non ha portato i risultati che speravano, le offerte dei tre operatori in campo – DAZN, Sky e Mediaset – non raggiungevano la soglia minima richiesta dalla Lega. La speranza di migliorare l’offerta del triennio 2021-2024 è naufragata immediatamente, motivo per cui si è arrivati alle trattative private.

Per cercare di ottenere il massimo da questa partita – che al momento è la più importante del calcio italiano, altro che qualificazioni agli Europei – è stato chiesto al governo di modificare anche la Legge Melandri, aumentando da tre a cinque il numero massimo di anni per accordo.

Fumata nera

Dopo tanti rinvii, nella giornata di martedì è andata in scena in Lega la riunione per l’assegnazione dei diritti, che però non ha portato alcun risultato. Una novità c’è ed è rappresentata dall’ultimo rilancio di DAZN e Sky per i prossimi cinque anni, che ammonta a 900 milioni a stagione.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, ci sarebbe anche la possibilità per la Lega di ricevere una percentuale sui ricavi di DAZN, qualora venisse superato un determinato numero di abbonati.

L’alternativa

La risposta definitiva ai broadcaster verrà data al termine dell’assemblea in programma lunedì 23 ottobre. Qualora anche questa proposta dovesse essere rigettata dai club, resterebbe una sola strada percorribile: il canale proprietario.

In quel caso, la Lega Serie A creerebbe una propria piattaforma per poi vendere direttamente ai tifosi la trasmissione delle partite. Un’idea che prende nuovamente piede, dopo essere stata abbandonata negli ultimi anni, e che vede al momento un fronte favorevole di sette squadre: Napoli, Fiorentina, Salernitana, Juventus, Roma, Milan e Bologna.