Clamoroso: Cristiano Ronaldo all’Inter | Incontro segretissimo sullo yacht

Simone Inzaghi incontra Cristiano Ronaldo a bordo dello yacht del portoghese, che l’allenatore dell’Inter ha visto in lontananza con il binocolo.

Strani incontri al largo delle coste del Mar Mediterraneo tra Sardegna e Corsica. Mondi differenti a confronti.

Il mondo di Simone Inzaghi si è capovolto in pochi mesi. Da allenatore sull’orlo dell’esonero a finalista di Champions League, persa tra l’altro tra mille rimpianti. Doveva essere cacciato ad aprile, neanche quattro mesi dopo è pronto a rinnovare con l’Inter. Una pura formalità.

Tutto praticamente fatto tra l’allenatore piacentino e la Beneamata: l’accordo attuale, che scade nel 2024, sarà prolungato fino almeno alla stagione susseguente, con tanto di adeguamento d’ingaggio, sui cinque milioni di euro a stagione.

Il mondo di Cristiano Ronaldo è un po’ così. Lui è stato il primo a capire la direzione del nuovo calcio, è volato nella passata stagione in Arabia Saudita, ora lo hanno seguito in tanti. Tantissimi. E altri ne arriveranno.

Il retroscena

Simone Inzaghi e Cristiano Ronaldo si sono incrociati tra il Mediterraneo e la Corsica. L’allenatore dell’Inter, in lontananza e dalla sua barca, con il binocolo ha scoperto che a poche bracciate c’era lo yacht del fuoriclasse portoghese, lo ha raggiunto in barca e incontrato.

Un drink in costume, mezz’ora di chiacchiere a tema calcistico. Ovviamente. “Perché sei andato a giocare in Arabia? Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol…“. Una battuta che ha fatto ridere Cristiano Ronaldo, felicissimo della sua scelta araba. Un pioniere del nuovo calcio in tal senso.

L’ambizione e la competizione contano più dei soldi

Tra il serio e il faceto, come rivela sempre il Corsport, si è parlato anche di un futuro arabo per Simone Inzaghi. Se sarà mai, accadrà non prima di un paio di stagioni. “Simone ha detto no quando Tinti si era mosso per chiedergli un parere – si legge sulle colonne del quotidiano romano – l’ambizione e la competizione contano più dei soldi“.

Non a caso ci ha pensato proprio Tullio Tinti a confermare una trattativa in stato avanzato tra Inter e Simone Inzaghi. “Ha già prolungato quando era in tournée – ammette il procuratore dell’allenatore piacentino – l’intesa è solo da formalizzare, ma sarà un rinnovo di un anno”. Firma prevista entro il week-end, o giù di lì: prolungamento dal 2024 al 2025 per non presentarsi in scadenza alla prima di campionato, come Simone chiedeva. E Cristiano Ronaldo? Lui proverà a vincere anche in Arabia Saudita con il suo Al-Nassr, dopo aver miracol mostrato in Europa.