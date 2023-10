Clamoroso Chiellini: “Torno a Torino” | Sta per accadere l’incredibile

Prima i primi playoff con i suoi Los Angeles Galaxy, però Giorgio Chiellini scioglie ogni riserva, rivelando a tutti la sua decisione.

Messi no, Chiellini sì. La stagione della Pulce in MLS è finita nel peggiore dei modi: solo cinque partita, tra cui una sola sconfitta al rientro che ha escluso il campione del mondo argentina dalla post season americana.

L’Inter Miami non si è qualificata per i playoff della MLS, nonostante debba recuperare ancora due partite. Tutt’altro cammino per i Los Angeles Galaxy di Giorgio Chiellini, secondi in campionato nella Western Conference col quel pass già da tempo staccato. Meglio di loro (a +5) soltanto i Saint Louis City.

Il passato di Chiellini si conosce, è leggendario. Il presente chissà: a 38 anni l’ex campione d’Europa Azzurro si divide tra campo e ospitante in tv, su SKY, dove duetta amabilmente con Fabio Capello e l’ex compagno di squadra, nonché amicone, Alex Del Piero. Ma il futuro?

Anche il futuro prossimo di Chiello sembra già stabilito. È stato lui stesso, d’altronde, a rivelarlo: uscendo allo scoperto e comunicando la sua decisione, dopo ovviamente i playoff americani.

Chiellini e la Juventus nel cuore

Chi l’ha detto che la lontananza rovina i rapporti. L’ex capitano bianconero è sempre innamorato della sua Signora: “La Juventus deve fare quello che sta facendo, anche se l’Inter quest’anno è la favorita per distacco – ammette – c’è stato un solo passo falso ma per il resto 17 punti in otto partite non sono così male, bisogna star lì e poi si vedrà“.

Tra un calcio a un pallone e una serata sul divano in tv a parlare di Champions, c’è spazio anche per i social. Tanti like per lo scambio di battute con Bremer, dopo l’ormai tradizionale derby vinto con il Torino, per quel turbante del brasiliano che tanto ricorda il Chiello bianconero. “Ha avuto l’evoluzione rispetto a me – ride – turbante e cerotto insieme. Sono contentissimo per lui, io quello che dovevo fare l’ho fatto. Non mi piacciono i paragoni. Sia lui sia Gatti devono fare la loro storia”. La storia di Chiellini continuerà a Torino.

La decisione è presa

È un Chiellini alquanto loquace, a 360 gradi, quello che dice tutto, in una lunga intervista a Radio Bianconera. Mai banale e dannatamente sincero, ecco ciò che farà l’ex difensore bianconera al termine dei playoff della MLS.

“Onestamente non so se diventerò un dirigente della Juve – spiega – di base fino all’estate resterò qui, poi dovrei tornare a vivere a Torino, dopodiché poi si vedrà”. La Signora lo sta aspettando a braccia aperte.