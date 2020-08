Clamoroso, Champions League decisiva per Sarri? Non solo Allegri per la Juventus: può tornare Conte

La Juventus potrebbe decidere a sorpresa di esonerare Maurizio Sarri in caso di eliminazione contro il Lione in Champions League. Al posto del tecnico toscano potrebbe tornare Allegri, ma non è escluso un clamoroso ritorno di Conte sulla panchina bianconera.

Mancano pochi giorni alla sfida di Champions League contro il Lione e la Juventus si sta preparando per ribaltare la sconfitta patita per 1-0 in Francia. In caso di eliminazione, Sarri rischierebbe davvero grosso e la sua permanenza a Torino non sarebbe così certa.

Le rassicurazioni di Paratici nelle ultime partite potrebbero contare molto poco in caso di uscita prematura dalla Champions League. Al momento, Sarri ha portato a casa un solo trofeo, perdendo sia la Coppa Italia che la Supercoppa ed il presidente Agnelli non può essere contento della stagione attuale

Ecco perché in caso di eliminazione potrebbe esserci un nuovo e clamoroso ribaltone in casa Juventus. Si è parlato molto di un possibile ritorno in bianconero per Massimiliano Allegri nel caso in cui Sari venga esonerato, ma il nome dell’ex allenatore di Milan e Cagliari non è il solo.

Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un clamoroso ritorno a Torino di Antonio Conte. L’allenatore salentino ex Chelsea è in contrasto con la dirigenza dell’Inter e l’ultima sfuriata in diretta tv potrebbe costargli carissima.

Conte parlerà con la dirigenza nerazzurra dopo l’Europa League e l’addio ad oggi è sempre più probabile. Con il tecnico di Lecce a piede libero, la Juventus sarebbe tentata di riportarlo in bianconero nonostante le due parti non si siano lasciate benissimo nel 2014.

Se Sarri vorrà salvare la propria panchina dovrà disputare una Champions League di alto livello altrimenti la sua avventura nella Juventus sarà destinata a chiudersi prematuramente.

