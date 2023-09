Clamoroso Buffon, non solo la Nazionale: inizia lunedì | Vuole scrivere la storia

Infinito Buffon, il ruolo capo delegazione della Nazionale non sarà il solo per l’ex Azzurro: vuole scrivere la storia.

C’è vita dopo quando si appendono le fatidiche scarpette al chiodo, che nel caso di Buffon sono guanti, ma fa niente. Molti giocatori ne subiscono il contraccolpo, lui per niente proprio. L’ex bandiera della Nazionale, appena entrato in FIGC, raddoppia.

“Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme“. Postava così Gigi Buffon appena lo scorso 2 agosto, quando ratifica un qualcosa nell’aria da tempo. In realtà non è finito proprio niente, o meglio: è terminata la sua carriera da giocatore, non certo la sua esperienza nel calcio.

Pochi giorni dopo l’addio al calcio giocato, un’altra ufficialità che tutti si aspettavano, una nuova carriera da Capo Delegazione della Nazionale, un ruolo rimasto vacante dopo la scomparsa, a gennaio, di Gianluca Vialli.

Si deve attendere settembre per la ratifica, perché il quel primo comunicato federale c’era anche scritto che Roberto Mancini sarà stato il coordinatore di tutte le Nazionali, salvo una settimana dopo il patatrac che tutto il mondo sa: addio del commissario tecnico e nuova esperienza in Arabia Saudita.

Via Mancini, arriva Spalletti, Buffon non si tocca

Per l’ex primatista di presenze in Nazionale (ben 176) nulla è cambiato con l’arrivo di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli campione d’Italia ha chiesto e portato i suoi fedelissimi in Nazionale, ma Buffon è rimasto.

Era a Skopje in occasione del pari con tanti rimpianti della Nazionale contro la Macedonia del Nord, ha esultato a Milano per quel 2-1 all’Ucraina che avvicina gli Azzurri al prossimo Europeo in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio, senza però accontentarsi.

Buffon non solo la Nazionale: ecco cosa farà

Coverciano apre le porte a tutti coloro che sognano un ruolo da direttore sportivo. Il nuovo corso, dal 25 settembre all’8 novembre si svolgerà su 144 ore di lezione, di cui 120 in presenza e 24 da remoto. L’allievo autore della migliore tesi, selezionata dalla Commissione d’esame, riceverà una borsa di studio che coprirà interamente la quota di partecipazione al corso.

Tra gli ammessi al corso spiccano i nomi Daniele Massaro e Nicola Legrottaglie, Simone Missiroli, e il team manager del Nizza, Simone Ricchio. Ma c’è anche lui, il neo Capodelegazione della Nazionale di Luciano Spalletti. Non gli bastava il nuovo ruolo in Federazione, ora anche il sogno di diventare, in un futuro, un direttore sportivo. Sì, infinito Buffon.