Clamoroso Bonucci: torna in Serie A e si vendica contro la Juventus | Coltellata in pieno petto

La scintilla mai scoccata in Germania potrebbe portare a un clamoroso affare: così Leonardo Bonucci può tornare in Serie A.

Era già accaduto una volta che Bonucci era andato via dalla Juventus, sbattendo la porta. Non così forte come questa estate, ma comunque non silenziosamente. Successe ai tempi del Milan, dopo un forte litigio con Max Allegri.

Non andò un granché bene, il richiamo della Signora fu talmente forte che Leo tornò subito in bianconero, con tanto di scuse e pace fatta. Questa estate fu vero addio, almeno da giocatore. La società glielo aveva fatto capire, lui si è ribellato finché ha potuto, alla fine ha preso quell’aereo: nella valigia per Berlino tanta rabbia per quello che poteva essere e non è stato.

Sbollita la rabbia, Bonucci s’è trovato di fronte alla realtà dei fatti: l’Union Berlin non era più quella splendida rivelazione tedesca capace di staccare il pass per la prima partecipazione alla Champions League.

Anche l’Union è passata dal palco alla realtà. Una dura realtà. L’esperienza in Champions ben presto è diventata un peso, bisognava pensava a salvarsi, altro che favole. Cambio di allenatore, qualche miglioramento, poco altro per i club tedesco.

Bonucci… disUnion

In questa situazione tanto differente dalla passata stagione, Leo Bonucci ha faticato ad ambientarsi. Doveva essere leader della difesa, ma un po’ posto fisso da titolare l’ex Juventus non l’ha mai avuto.

A tutto il resto sta pensando il mercato. Tante le squadre che hanno problemi in difesa nella stagione da record degli infortuni. Così per Leo Bonucci si spalancano nuovamente le porte della Serie A. Anche solo per un ultimo ballo.

Da pour parler a trattativa vera

Di Bonucci alla Roma se ne parla da un po’. Di nuovo sembra proprio che dal pour parler si è passati a una trattativa vera e propria. Secondo la Repubblica, Mourinho avrebbe dato il placet all’operazione. Anche perché l’Union Berlin, da parte sua, non sta facendo nessun tipo di muro: è disposto a far partire un giocatore con cui non è scoccata la scintilla: inutile per tutti arrivare a scadenza (a giugno), meglio risparmiare i due milioni che rappresentano l’ingaggio dell’ex colonna difensiva della Juventus.

In questo contesto si è passati dal pourparler a una trattativa a quanto pare vera e propria. Per la Roma c’è ancora da trovare l’accordo economico con l’entourage, ma con una strada senza ostacoli, sarà più facile smussare i pochi angoli esistenti.