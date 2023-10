Clamoroso Bonucci: incontro urgente con la dirigenza | Pronto ad accettare l’offerta

La crisi di risultati dell’Union Berlino è grave, lui non gioca. L’esperienza per ora è negativa. Che succede a gennaio?

Il suo è stato sicuramente uno dei casi più chiacchierati dell’estate e, certamente, resta in qualche modo una situazione ancora aperta, con i legali delle due parti a lavoro per cercare di trarre il meglio possibile da una relazione complicata, una storia finita male, una triste pagina di un rapporto che probabilmente meritava un epilogo migliore.

Quello tra Leonardo Bonucci e la Juventus è stato certamente un rapporto complicato, ma pieno di grandi soddisfazioni, qualche delusione e diverse incomprensioni che hanno portato a due separazioni tumultuose. La prima si è rivelata alla fine soltanto un’arrivederci, mentre la seconda un vero e proprio addio che ha avuto, sta avendo e avrà ancora strascichi di diverso tipo.

Dopo quasi due mesi di tira e molla, dichiarazioni, post sui social, l’ex Capitano della Juventus capisce che il suo ultimo anno di contratto con la Juventus è ormai carta straccia, che il club non lo considererà più parte del progetto e che gli conviene andare altrove per continuare a giocare a pallone.

Le offerte non mancano, ma non convincono del tutto. Alla fine, a fine agosto, durante gli ultimi giorni di calciomercato, Leo sceglie la Germania, sceglie l’Union Berlino, sceglie il progetto giovane, ambizioso e fresco del club della Capitale tedesca.

Disastro Union, Bonucci esperienza già finita?

L’Union aveva cominciato bene la stagione: due vittorie su due in Bundesliga e partenza a razzo. Da lì in poi, però, sarà un disastro. Nove sconfitte consecutive tra campionato e Champions. In patria la squadra sprofonda in zona retrocessione, mentre il cammino in coppa è ormai quasi del tutto compromesso.

Bonucci gioca cinque partite consecutive da titolare, segna anche un gol su rigore contro il Borussia Dortmund, ma nelle ultime due resta in panchina tutta la partita e non può dare una mano ai suoi compagni di squadra. L’esperienza tedesca, fin qui, può essere considerata un disastro e, di questo passo, per Leo sarà difficile riconquistare la maglia della Nazionale per l’Europeo in Francia.

Bonucci, le ipotesi per il prestito in Italia

Questa situazione, però, potrebbe portare presto a delle novità. Nei prossimi due mesi di stagione, infatti, sarà importante capire quanto si possa ricucire lo strappo e se Bonucci potrà risultare importante per la squadra. Ad ogni modo la possibilità di un divorzio già a gennaio, dopo soli sei mesi, non è così remota.

In quel caso la società tedesca potrebbe anche decidere di cederlo in prestito per sei mesi. Lui tornerebbe di corsa in Italia per mettere la sua esperienza al servizio della squadra che lo vorrà. Le ipotesi Lazio e Roma, al momento, sono le più percorribili, ma occhio anche alla possibilità di tornare da un vecchio amico, alla possibilità di scegliere Genova, la Samp e Andrea Pirlo.