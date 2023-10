Clamoroso Beppe Marotta: entra in politica | Annuncio in diretta

Beppe Marotta ha deciso di chiudere un ciclo lungo oltre quaranta anni con il calcio. Scelta senza ripensamenti, solo conferme.

Molti dirigenti passano per la carriera da giocatore, poi diventano dirigenti cavalcando l’onda anomala di anni e anni passati a tirar a calci un pallone. Lui, no. Beppe Marotta è l’eccezione che conferma la regola.

A soli 19 anni, si era appena maturato al Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese, entra proprio nella società del suo paese, addirittura come responsabile del settore giovanile del club milanese. Promosso a direttore sportivo, sia sotto la presidenza di Guido Borghi sia con Mario Colantuoni, mostra subito le sue qualità.

Lo vogliono in tanti, sceglie il Monza, dove rimane per tre anni e contribuisce alla super cessione di Pierluigi Casiraghi alla Juventus. Un colpo alla Marotta. Ce ne saranno un’infinità in una carriera più unica che rara. Direttore generale al Como e al Ravenna: è lui che porta un certo Bobo Vieri in terra romagnola.

Con la sua lungimiranza porta il Venezia in Serie A, con i suoi acquisti permette all’Atalanta di superare il proprio record di punti. Tutto questo è solo gavetta. In otto anni di Samp è il fautore dell’ascesa doriana, direttamente proporzionale alla sua, visto che ne diventa ben presto l’amministratore delegato. Pioggia di trofei negli otto anni di Juve, dal 2018 è all’Inter, guarda caso proprio nel periodo degli anni in cui il Biscione torna di moda.

L’Inter, la mia ultima squadra

“Rappresento un brand forte, se non arriva Tizio arriva Caio. E siamo fiduciosi da questo punto di vista, la rosa è assolutamente competitiva”. Così parlò Beppe Marotta ospite della presentazione di “Odio il calcio”, nuovo libro di Fabrizio Biasin.

“Proviamo a mettere la seconda stella – continua l’amministratore delegato nerazzurro – sarebbe qualcosa di importante, di storico, che ti rimane sulla maglia. Però ne abbiamo già parlato troppo. Un po’ pressione e un po’ ottimismo. Sì conferma che l’Inter sarà la mia ultima società“.

Beppe Marotta e un futuro già segnato

Il dato è tratto. Nessun ripensamento. Le conferme di un Beppe Marotta pronto a entrare in politica ci sono tutte. E l’uomo mercato dell’Inter non si nasconde affatto: “Sì, vorrei cimentarmi nell’ambito della politica dello sport, ma non con la tessera di partito”.

Secondo Tuttosport, il futuro di Beppe Marotta è già segnato, è l’indiziato numero uno a raccogliere l’eredità di Gabriele Gravina alla scadenza del suo mandato alla guida della FIGC. Prima però c’è da completare l’opera con l’Inter. Seconda stella ok, ma l’anno scorso la Champions è stata a un passo.