Clamoroso annuncio: “Buffon al Milan” | La storia è completamente cambiata

Tiene banco il futuro di Gigi Buffon, appena ritiratosi ufficialmente a 45 anni. L’iconico portiere resterà comunque nel mondo del calcio.

Il video con cui Gigi Buffon ha confermato al mondo intero di voler appendere i fatidici guanti al chiodo dopo una carriera passata a stampare tutti i record possibili, immaginabili, è diventato virale.

Il suo annuncio, ovviamente, ha provocato una serie infinita di messaggi: dalla Juventus (la squadra con cui ha vinto, per cui è sceso in campo 685 volte, e si è legato per un maggior numero di anni) agli ex compagni di squadra, passando per tutti coloro che hanno incrociato un campione senza tempo, dentro e fuori dal campo.

Le testimonianze di affetto sono diventate virali grazie anche i milioni di tifosi che hanno voluto l’omaggiare l’iconico ex portiere della Nazionale, campione del mondo a Germania 2006. Tra i messaggi più sentiti c’è sicuramente quello di Claudio Marchisio, un vero Principino. “Enzo Ferrari diceva: “Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa”. Allo stesso modo dite a quel bambino di disegnare un portiere su un campo da calcio – ha scritto l’ex centrocampista bianconero – e sicuramente disegnerà Gianluigi Buffon”.

Davvero toccante il messaggio di Marchisio, che si proietta nel futuro: “Goditi questa seconda parte della vita. Non troverai quell’adrenalina che solo il campo può regalarti, ma ci saranno nuove emozioni… Vedrai!».

Ieri, oggi, domani

Ieri Gigi Buffon era semplicemente uno dei portieri migliori al mondo. Oggi è un ex giocatore che si guarda attorno (se tornare alla Juve da dirigente oppure in Nazionale) ricordando il passato e pensando al futuro. Il suo addio però è l’occasione per rivelarlo qualche retroscena che non tutti sanno.

Gigi Buffon, per esempio, è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan, proprio nell’estate in cui sarebbe diventato campione del mondo in Germania nell’Italia di Lippi e la Juventus in pieno calvario per calciopoli.

Il retroscena

Adriano Galliani incaricò Vecchi, braccio destro di Carlo Ancelotti, di capire se c’erano le absi per il trasferimento al Milan. Buffon, che disse subito di no all’Inter, ammiccò.

Scattò di fatto “operazione mani sicure”, definita così da Galliani: si era arrivati perfino alla durata del contratto, un quadriennale da sei milioni di euro a stagione. Ci si avviava al dunque, trenta milioni di euro alla Juventus. All’improvviso la sentenza di Berlusconi: “Non si possono spendere trenta milioni per un portiere”. Fu così che tutto saltò. E venne scritta comunque un’altra storia mista a leggenda.