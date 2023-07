Clamoroso al Real Madrid: scelto il nuovo allenatore | Ancelotti è già un ricordo

Il 2023/2024 sarà l’ultima stagione di Carletto sulla panchina madridista. Il club sembra aver già scelto il tecnico per il futuro.

Ormai è una cosa certa e assodata. La stagione che sta per cominciare, quella targata 2023/2024, sarà l’ultima sulla panchina del Real Madrid per Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha un contratto che lo lega al club spagnolo fino al giugno 2024, poi sarà addio.

Il suo futuro è già deciso. Uno dei più grandi tecnici della storia del calcio, l’unico ad aver vinto quattro Champions League, con due club diversi (Milan e Real Madrid), comincerà la carriera da Commissario Tecnico ed allenerà la Nazionale brasiliana.

Una sfida affascinante e prestigiosa che lo porterà a confrontarsi con la Nazionale più vincente della storia del calcio, ma che è a secco di grandi traguardi da un po’ di tempo. Ancelotti traghetterà la Seleçao almeno fino al Mondiale nordamericano del 2026. E, qui, proverà a compiere un’altra grande impresa.

Il Brasile, infatti, non vince la Coppa del Mondo dal 2002. Nel 2026 saranno 24 lunghissimi anni e, per la squadra cinque volte Campione del Mondo, sono davvero tantissimi. Toccherà a Carletto, quindi, sfatare anche questo tabù e riportare la gioia ed il successo in un Paese che vive e respira calcio e che potrebbe incoronarlo come una vera e propria santità.

Ancelotti: prima del Brasile, ultimo anno al Real

Prima, però, come detto, c’è da portare a termine la sua seconda esperienza al Real Madrid. Dopo aver vinto la sua quarta Champions League, seconda con il Real e quattordicesima per il club, in questa stagione le cose non sono andate benissimo per il tecnico emiliano. Certo, è arrivata la Coppa del Re, che era l’unico trofeo che mancava nella sua bacheca madridista, ma anche un secondo posto in Liga, dietro ai rivali storici del Barcellona e una pesante umiliazione in semifinale di Champions contro il Manchester City.

Nella stagione che sta per cominciare Ancelotti deve cercare di lasciare a tutti i costi un buon ricordo ed il mercato ha portato a Madrid quel Jude Bellingham che è uno dei talenti più puri e cristallini del calcio mondiale.

Real Madrid, già scelto il post Ancelotti?

Cominciano a farsi sempre più insistenti, intanto, le voci sul futuro tecnico del Real Madrid. Il prescelto per il post Ancelotti, infatti, sembra essere Xabi Alonso, tecnico spagnolo che attualmente allena il Bayer Leverkusen.

L’ex grande centrocampista di Liverpool, Nazionale spagnola e, appunto, Real Madrid, sarebbe, secondo il Presidente Florentino Perez, il profilo ideale per la panchina del Real. Come Zinedine Zidane ha già giocato e vinto con la Camiseta Blanca, ha allenato le giovanili del Real e rappresenta in tutto e per tutto lo stile e l’eleganza madridista.