Clamoroso a Trigoria: lascia il ritiro e va in Arabia | L’offerta accontenta tutti

I club sauditi potrebbero ancora una volta attingere dal nostro campionato. Dopo la Lazio, ora si pensa alla Roma.

Una delle squadre italiane che hanno ancora delle falle da coprire per rinforzare e completare la rosa in vista della stagione che sta per cominciare è senza ombra di dubbio la Roma. Sono almeno due gli elementi di cui necessita José Mourinho per avere tutti i ruoli abbastanza coperti.

Dopo gli arrivi a parametro zero di N’Dicka e Aouar ed il prestito di Kristensen, infatti, i giallorossi hanno messo apposto la retroguardia e le fasce e lo hanno fatto senza spendere nemmeno un euro. Il club capitolino, però, ha recuperato un po’ di denaro da alcune cessioni e plusvalenze che hanno rimpinguato le casse societarie.

Ora, però, servono assolutamente un altro centrocampista e un attaccante. Gli obiettivi giallorossi sono chiari da tempo. Per il centrocampo si pensa a Renato Sanches del Paris Saint Germain. Il portoghese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, replicando l’operazione che un anno fa portò a Roma Wijnaldum.

Per l’attacco, invece, gli obiettivi sono sempre stati Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Per entrambi, però, sono state rifiutate le proposte della Roma che ha chiesto di poter prendere i calciatori con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Roma, novità sul fronte uscite

Senza Abraham che sarà ai box almeno fino all’inizio del nuovo anno, la Roma ha assolutamente bisogno di una punta, anzi forse due. Eh sì, perché, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, al momento non è sicura nemmeno la permanenza di Andrea Belotti. Quella che ad oggi è l’unica punta a disposizione di Mourinho, sembra non convincere più proprio lo stesso allenatore portoghese.

Dopo un’annata complicata con zero gol in campionato e quattro nelle coppe, l’ex Capitano del Torino sembra non rientrare più nei piani tecnici dello Special One che vuole impostare la squadra attraverso la costruzione dal basso e, quindi, avrebbe bisogno di un attaccante di manovra e non con le caratteristiche di Belotti.

Roma, l’Arabia arriva in soccorso

Il Gallo era stato espressamente richiesto proprio da Mourinho due estati fa dopo la partenza di Dzeko. Arrivò, invece, l’estate scorsa a fine mercato da svincolato. Al termine dell’ultimo campionato il club giallorosso ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto e lo ha prolungato fino al 2026.

Ora, però, gli scenari possono cambiare rapidamente. Dopo aver già fatto spesa grossa a Roma con l’acquisto di Milinkovic Savic, gli arabi potrebbero bussare alla porta dell’altra squadra della Capitale proprio per Belotti. Un’operazione che verrebbe accolta con favore dai giallorossi che farebbero una plusvalenza e potrebbero agire con più forza sul mercato per rinforzare l’attacco.