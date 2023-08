Clamoroso a DAZN: ha deciso di andarsene | Addio dopo quasi 3 anni

Sta per iniziare la terza e ultima stagione di una Serie A esclusiva DAZN. Tra le tante novità, c’è chi ha deciso di andarsene dopo quasi tre anni.

Il week end del 20 agosto s’avvicina. Torna la serie A di calcio, in mano sempre a DAZN, l’unica piattaforma in streaming dove è possibile guardare il massimo campionato nostrano, tramite abbonamento. L’unica a trasmettere tutte e dieci le partite che compongono una giornata di Serie A, tre in co-esclusiva con Sky.

Sarà l’ultimo anno certo con questo trend, anche se la corsa al bando per i diritti tv dal 2024-25 è iniziata con un preoccupante andamento lento. La Lega, infatti, ha dovuto aprire la seconda fase, quella delle trattative private (con DAZN e SKY, ma anche Mediaset e non Amazon) a causa dello stallo sulle offerte tra pacchetti e condizioni.

Si proseguirà così, fino al 15 ottobre, la deadline entro cui scadranno le offerte delle tre emittenti rimaste in corsa per capire se c’è ancora margine di trattativa rispetto alle offerte precedenti, oppure la Lega deve seriamente prendere in considerazione l’idea di crearsi una piattaforma tutta sua dove trasmettere la Serie A.

Dopo ferragosto riprenderanno i colloqui, nell’incertezza più totale. Si possono fare soltanto ipotesi: dallo status quo invariato (10 partite a giornata, 7 in esclusiva per DAZN e 3 in co-esclusiva per Sky) al pacchetto 6+3+1 (rispettivamente per DAZN, Sky e Mediaset) passando per l’opzione in cui i club scelgano solo l’offerta di DAZN trasmettendo le 3 gare in co-esclusiva sul “canalino” di Lega.

Un volto nuovo

Sicuramente ci saranno dei cambiamenti per DAZN, già da adesso. Uno è sotto l’occhio di tutti. Il volto noto della piattaforma in streaming di stampo londinese non potrà essere Diletta Leotta. Per ovvi motivi.

La presentatrice catanese, in dolce attesa, partorirà a ridosso di Ferragosto, o giù di lì, e non potrà dare il via al campionato di Serie A 2023-24. “Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi – ha detto Diletta Leotta in uno stralcio di una recente intervista alla Gazzetta dello Sport – è l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande. Il nome della bimba lo decideremo quando nasce”.

Una nuova avventura

Nella squadra DAZN non ci sarà nemmeno Andrea Barzagli. L’ex super difensore della Juventus, uno degli eroi dell’Italia campione del mondo nel 2006, entra in FIGC, come ufficializzato dal Consiglio Direttivo presieduto da Gravina.

Roberto Mancini coordinerà tutte le Nazionali dalla maggiore all’Under 20. Avrà come vice Alberto Bollini e debutterà nello staff della Nazionale anche Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva.