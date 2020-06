CIES, classifica centrocampisti più costosi: de Jong 1°, Fabian Ruiz e Bentancur nella Top10

Arriva anche la classifica dei centrocampisti più costosi e le cifre sono da capogiro. A guidare la top 10 c’è Frenkie de Jong, seguito da Rodri e Saul Niguez. Nella lista ci sono anche due “italiani”, cioè Fabian Ruiz e Bentancur. Tanti talenti, giovani e meno giovani, che secondo i dati CIES formano il centrocampo con il valore economico più alto in assoluto

Con il calcio italiano e non solo ormai prossimo alla ripartenza, è tempo di fare i conti. In questi giorni il CIES Football Observatory sta stilando varie classifiche, che riguardano i protagonisti del calcio. In particolare, i rapporti tengono in considerazione sempre dati relativi ai calciatori con valore di mercato più alto, divisi spesso per ruolo.

Per quanto riguarda la classifica dei centrocampisti può costosi, CIES ha reso pubblica una lista che riguarda i top 10 e i nomi sono tutti di un certo livello. A far parte di questo “traguardo” ci sono anche dei protagonisti del calcio italiano, come Fabian Ruiz e Rodrigo Bentancur.

Il giocatore del Napoli si trova al quinto posto, con un valore di mercato di 81 milioni di euro. Lo spagnolo è alla seconda stagione con la maglia dei partenopei e ha fatto vedere giocate da grande campione, sia in Italia che in Europa, che hanno attirato le attenzioni dei top club. La squadra di De Laurentis lo strappò al Real Betis per 30 milioni di euro ed ora il suo cartellino è quasi triplicato.

L’uruguaiano della Juventus, invece, occupa la settima posizione, con 74,2 milioni. Il centrocampista bianconero arrivò a Torino nel 2017, rientrato nell’affare che portò Tevez al Boca Juniors. La squadra di Andrea Agnelli si riservò il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Bentancur, mettendo così a segno un grande colpo. Il costo del suo cartellino, infatti, fu di 9,5 milioni di euro ed ora è lievitato in modo notevole.

A guidare la classifica dei centrocampisti più costosi c’è Frenkie de Jong, con 102,1 milioni di euro. L’olandese è di proprietà del Barcellona, che lo acquistò dall’Ajax dopo l’annata magica in cui il club arrivò in semifinale di Champions League. Al secondo posto c’è un altro protagonista a tre cifre, cioè Rodri del Manchester City, con un valore di 101,5 milioni di euro. A chiudere il podio c’è un altro spagnolo, ossia Saul Niguez dell’Atletico Madrid, con 97,7 milioni.

Ecco la classifica dei centrocampisti più costosi:

1. Frenkie de Jong (Barcellona) 102.1 milioni

2. Rodri (Manchester City) 101.5 milioni

3. Saul Niguez (Atlético Madrid) 97.7 milioni

4. Marquinhos (Paris Saint-Germain) 89.2 milioni

5. Fabian Ruiz (Napoli) 81 milioni

6. Youri Tielemans (Leicester) 78.2 milioni

7. Rodrigo Bentancur (Juventus) 74.2 milioni

8. Arthur (Barcellona) 71.5 milioni

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) 70.2 milioni

10. Houssem Aouar (Lione) 69.2 milioni

