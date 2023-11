Ciao Salerno, me ne vado in Europa: Candreva prepara le valigie | Affare lampo in Serie A

Mentre Filippo Inzaghi sfrutta la sosta per provare il miracolo, sembra chi s’allontana da Salerno. È Antonio Candreva, possibile partente.

Qualcosa è cambiato. Lo si intuisce da tanti piccoli particolari. Il primo è che non c’è più Paulo Sousa, l’allenatore che quest’anno ha fallito ma l’anno scorso ha trasformato sia la Salernitana portandola a una insperata salvezza, sia Antonio Candreva, rivitalizzandolo.

Eppure quest’anno la stella dei campani era partito con il piede giusto, una partenza con la doppietta: due, come le reti nella prima giornata di campionato all’Olimpico, uno meraviglioso, contro la Roma, che avevano illuso la Salernitana, tornata comunque a casa con un punticino confortante. Almeno così si pensava.

In realtà è stata l’unica fiammata di Antonio Candreva: i gol sono rimasti due. Due come gli assist forniti dal 37enne di Tor de’ Cenci. Poco altro. Altrimenti la Salernitana non avrebbe cambiato allenatore e non sarebbe all’ultimo posto della classifica di Serie A.

“C’è l’estensione automatica, ma se non dovesse arrivare la salvezza Antonio andrebbe via”. Così parlò Federico Pastorello, agente di Candreva, che non prospetta nulla di buono per i tifosi della Salernitana.

Salernitana-Candreva, un rinnovo in alto mare

Se il rinnovo è un qualcosa di sempre meno probabile, ecco all’orizzonte la possibilità che Candreva cambi maglia addirittura a gennaio, se dovessero precipitare le cose nel prossimo ciclo di partite che vedrà la squadra di Filippo Inzaghi ricominciare con un cliente scomodo, la Lazio. Che non sarà quella dell’anno scorso, ma parte sicuramente con i favori del pronostico.

Federico Pastorello non tranquillizza affatto i tifosi della Salernitana, leggere per credere: “Il pensiero di Candreva è quello di fare punti con la Salernitana – continua il procuratore dell’esterno, sempre in un’intervista su tuttomercatoweb – poi vedremo con il mercato aperto cosa succederà“.

Candreva via dalla Salernitana? Le richieste ci sono

Il motivo per cui Federico Pastorello ha esternato certe dichiarazioni senza filtro, facendo storcere il naso ai tifosi della Salernitana, ha un perché. Semplice: Candreva potrebbe lasciare Salerno in quanto ci sono delle offerte provenienti da squadre che hanno obiettivi europei da centrare e potrebbero servirsi delle prodezze dell’ex Azzurro per alzare il livello del proprio gruppo squadra.

La prima soluzione è romantica, ossia rivedere Candreva con la maglia della Lazio. Una maglia indossata per quattro stagioni di fila, dal 2012 al 2016 con tanto di conquistare della Coppa Italia, stagione 2012-2013. La seconda è una possibilità stuzzicante, la Fiorentina. Entrambe potrebbero ridargli l’Europa, ben diverso da lottare per la salvezza da fanalino di coda.