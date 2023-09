‘Ciao Napoli, vado all’Inter’: avventura partenopea ai titoli di coda | Pronto al grande salto

Il Napoli prepara la prossima trasferta di Genova, voglioso di riscatto ma anche con almeno due rumor di mercato importanti.

È iniziata la settimana che riporterà in auge il campionato di Serie A, al netto di una sfida delicatissima per la Nazionale di Spalletti, costretta a battere l’Ucraina per non essere coinvolta nei playoff per Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Sarà un autentico tour de force tra campionato e Champions per il Napoli, desideroso di riscatto dopo la sconfitta del Maradona contro la Lazio, Genoa e Marassi permettendo. La prima di tre trasferte lunghissime per la squadra di Rudi Garcia.

Sette partite in ventidue-ventitré giorni, dopo la sosta inizia una vera e propria maratona per gli azzurri, attesi da tre trasferte di fila nel giro di nove giorni: Genoa, Braga e Bologna. Dunque parecchi chilometri da macinare, si tratta di qualcosa come 7600 km.

Ma la settimana in cui i campioni d’Italia devono pensare a come sconfiggere il Genoa per riscattarsi, inizia con due notizie di calciomercato non proprio positive.

Sbrigati Napoli, nuovo assalto per Kvaratskhelia

Dall’Inghilterra l’eco di un nuovo assalto per Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli un po’ appannata, ma pur sempre il miglior giocatore per distacco dell’ultimo campionato, quello stravinto dal Napoli di Luciano Spalletti.

The Athletic sta pensando da tempo al post Salah: l’egiziano per il momento è stato blindato dal Liverpool, ma gli arabi fanno sul serio e tutto lascia presagire che a giugno arriverà un nuovo assalto ancora più rumoroso di quello che ha scosso l’ultima sessione di calciomercato. Ebbene, tra i papabili eredi di Salah, ci sarebbe proprio Kvara: tra i profili che piacciono a Klopp, proprio l’attaccante georgiano del Napoli. Che dal canto suo è stato blindato da Dela, ma non ha previsto nessun incontro per il suo rinnovo.

Calciomercato Napoli, altro caso spinoso per De Laurentiis

Nel frattempo, continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Elif Elmas, che sabato scorso ha incrociato i destini dell’Italia con la sua Macedonia del Nord, fermandoci (1-1 a Skopje) un’altra volta.

Ebbene, il rinnovo del centrocampista, classe 1999, tarda ad arrivare, l’inevitabile conseguenza è che cominciano a circolare delle voci in merito ad un suo possibile addio. L’Inter potrebbe essere la favorita. Proprio i nerazzurri, infatti, stanno cercando profili alla Elmas, esterni di centrocampo in gradi di giocare anche più avanzati offensivamente.