Ciao Napoli, grazie di tutto: il Cholito Simeone pronto a partire | Colpo da sogno in Serie A

Il Cholito non cambia idea: la decisione di andar via resta, anche dopo la rivoluzione di Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio.

Con Luciano Spalletti il Cholito Simeone non ha mai detto una parola di troppo. Si è sentito parte integrante di un progetto, facendosi trovare pronto ogni qualvolta l’attuale commissario tecnico dell’Italia lo chiamava in causa ai tempi del Napoli.

Gol pesanti, sempre sorridente nonostante il poco minutaggio e viste le gerarchie chiare sin dall’inizio: Osimhen titolare inamovibile, Raspadori prima scelta, in quanto per Spalletti l’ex Sassuolo è una prima punta. E tale lo sta facendo giocare in Nazionale.

Il Cholito non ha mai alzato la voce. D’altronde era appena arrivato (ad agosto 2022) per di più in prestito dall’Hellas Verona per 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, diventato prima obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Poi un azzurro a tutti gli effetti.

Il 18 dei partenopei partecipa attivamente alla splendida cavalcata della squadra di Luciano Spalletti in campionato, segnando anche in Champions League, al debutto. Un debutto talmente importate che lo stemma Simeone se l’è tatuato sul braccio. Una storia breve ma intensa

Segna subito con il Napoli, partecipando al clamoroso 4-1 inflitto nella fase a girone di Champions al Liverpool. Decide il match vinto a San Siro contro il Milan, a ottobre la prima doppietta con i partenopei in Serie A. Segna anche in Champions, diventato il secondo giocatore argentino, dopo suo padre, a realizzare quattro gol nelle prime quattro presenze nella massima competizione europea.

In Coppa Italia arriva l’en plein, qualcosa di unico considerando il poco minutaggio. A gennaio seguente sigla il gol decisivo nella vittoria casalinga contro la Roma, a maggio esulta per il suo primo scudetto. A giugno arriva addirittura il riscatto, con tanto di contratto fino al 2026, con opzione di prolungamento fino al 2027. Non ci sarà nessuna opzione e probabilmente non verrà rispettata nemmeno la data di scadenza.

Cosa è cambiato

L’arrivo di Rudi Garcia non è stato affatto benevolo per il Cholito, scivolato in fondo alle gerarchie dell’allenatore francese, ma cosa più grave, non si è sentito parte della squadra. Nemmeno con l’arrivo di Mazzarri le cose sono cambiate. Così è meglio andare via.

Da pensierino a pensiero stupendo

Giovanni Simeone potrebbe passare al Torino in questa finestra di mercato, come ipotizza La Stampa. Soluzione gradita a tutti, visto che è stato proprio Ivan Juric a farlo esordire in Serie A ai tempi del Genoa. Già questa estate i granata ci avevano fatto un pensierino.

Molto dipenderà dal futuro di Sanabria, se il paraguaiano andrà via anche con la formula del prestito, gli estimatori non mancano vedi Milan e leggasi Lazio, allora il Torino affonderà la presa su Simeone.