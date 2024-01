Ciao ciao Milan: me ne vado a giocare in Serie B | Operazione chiusa in una notte

Non solo Krunic, altra uscita in casa Milan: lascia i rossoneri e sceglie di ripartire dalla Serie B. Una trattativa lampo.

Da titolare, un uomo in più per Stefano Pioli, a panchinaro, esubero prima, in uscita poi. Logico pensare che tra Stefano Pioli e Rade Krunic qualcosa sia cambiato, o più precisamente rotto. Sicuramente il contratto in scadenza ha influito. Ma non può essere l’unica causa del divorzio.

Il rapporto tra Pioli e Krunic è cambiato talmente rapidamente, per di più in una situazione di emergenza rossonera causa infortunio, che lascia pensare a un diverbio, a uno screzio, a un qualcosa che ha scatenato il desiderio di dividere le due strade. Questione di feeling.

Nonostante gli inserimenti dello Spartak Mosca e la proposta alla Lazio, il centrocampista bosniaco alla fine si è accasato in Turchia, al Besiktas che lo stava aspettando da tempo: operazione da 4,5 milioni di euro più bonus. Giocherà insieme a Dzeko e Bonucci, uno arrivato questa estate, l’altro questo inverno.

Difficilmente Matija Popovic proverà l’esperienza di Krunic. L’attaccante classe 2006, svincolato dal Partizan Belgrado, era volato a Milano organizzandosi in proprio senza avvisare nessuno, cosa che non è piaciuta alla dirigenza rossonera, le commissioni troppo alte (secondo il Diavoli) hanno frenato forse definitivamente la trattativa.

Un’altra uscita

Krunic via, Popovic non verrà, c’è un altro movimento di mercato per un Milan che ha già (ri)preso Gabbia e Terracciano. Sperava in ben altra esperienza Luka Romero, che questa estate si era messo in mostra segnando un golazo contro il Real Madrid nella tournée statunitense. Un fuoco di paglia.

Il duttile centrocampista offensivo, un po’ ala un po’ attaccante, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, non è mai riuscito a trovare spazio. Così, meglio andar via.

La trattativa che non ti aspetti

Luka Romero a meno di clamorosi colpi di scena continuerà la stagione con l’ambizioso Como di Cesc Fabregas. Gli ultimi dettagli economici dovrebbero essere stati limati, la firma del contratto una pura formalità.

Il nazionale Under 20 argentino si trasferirà al Como con la formula del prestito secco, fino al 30 giugno 2024. Acquisirà minutaggio, poi tornerà al Milan. Chissà se ritroverà Pioli, chissà se riuscirà a giocare con la maglia rossonera. Chissà. Ora è tempo di fare le valigie, spostarsi non di molti chilometri, per mostrare le sue doti, che ha ma che al Milan non è riuscito a mostrare.