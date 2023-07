Ciao ciao Klopp: lascia il Liverpool per la Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Con il sogno proibito Mbappé, il Liverpool prova a vendere per tornare competitivo. Ne potrebbe guadagnare la Serie A.

Klopp alla fine è rimasto. Potrebbe sembrare scontato, ma così non è. A un certo punto della passata stagione è stato messo più volte in discussione, causa un flop che ha portato i Red fuori dalla corsa al titolo sin da subito, umiliato dal Real Madrid in Champions League e addirittura fuori dalla Coppa dalle Grandi Orecchie che verrà.

Potrebbe essere proprio questo uno dei motivi per cui il Liverpool, pur provandoci, difficilmente arriverà a Kylian Mbappé: i soldi non sono un problema, la non partecipazione alla Champions League sì.

Così i Reds si affidano di nuovo a Klopp, ma cercano cambiamenti in seno al gruppo squadra per tornare a essere competitivi, quanto meno per uno dei quattro posti al sole, col il chiodo fisso di tornare a lottare per il titolo.

Così il Liverpool cambia pelle, una buona notizia per le italiane, che potrebbero attingere dai Rossi di Anfield per trovare qualche occasione di mercato.

Qualcosa è cambiato

Torna di moda il nome Kōstas Tsimikas, difensore, classe 1996, del Liverpool e della nazionale greca già nei radar della Juventus la scorsa estate: ci fu un interessante pourparler anche se alla fine, stringi-stringi, non se ne fece nulla. Stavolta potrebbe essere diverso: il terzino sinistro potrebbe davvero arrivare in Italia.

Cresciuto nelle giovanili del Neapoli Salonicco e poi nel Panserraïkos, con cui esordisce in Gamma Ethniki nel 2013-2014, si mette in mostra grazie al suo fiuti realizzativo che gli permette di andare a segno ben 5 volte. Non poche per uno che fa di mestiere il difensore.

Da andamento lento a rock

Olympiacos lo prende nel 2015, ma la miccia non scocca: poche presenze, cessione in prestito all’Esbjerg, dove segna all’esordio, poco altro. Torna al Pireo far rifare in pratica le valigie e volare in Olanda, in prestito annuale al Willem II.

Gioca con regolarità e continua a segnare, stavolta l’Olympiacos lo fa tornare per restare. Da andamento lento Tsimikas passa al rock,a tal punto che il Liverpool lo prende per ben 13 milioni di euro. Il resto è storia.

Ora che la sua avventura ai Reds sembra essere messa in discussione, la Juve potrebbe tornare alla carica una volta terminata la fase delle cessioni. Attenzione, però, anche le milanesi ci stanno facendo un pensierino, provando con la collaudata formula del prestito con diritto di riscatto.