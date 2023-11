Ciao ciao Firmino: vogliono lui per l’attacco dell’Al-Ahli | Offerta gigantesca in Serie A

Può durare un tempo piccolo l’esperienza di Bobby Firmino all’Al-Ahli: non una buona notizia per la Serie A. Ecco perché.

Ad Anfield Road la sua miglior versione: ha scritto semplicemente la storia, sua e quella del Liverpool, vincendo tutto. La forte sensazione è che il miglior Roberto Firmino si sia visto proprio in Premier, visto che in Arabia non sembra proprio scoccata la scintilla.

Eppure stiamo parlando di un signor centravanti, che Klopp ha saputo migliorare in maniera esponenziale. Il Liverpool lo prese nel 2015 dai tedeschi dell’Hoffenheim per oltre quaranta milioni di euro. Una scommessa stravinta.

Paga lo scotto dell’ambientamento, ma non è un conto molto salata, perché a Liverpool arriva Jürgen Klopp. Con il l’allenatore di Stoccarda è tutta un’altra storia. Trova il primo gol in n 4-1 in casa del Manchester City, contribuendo con le sue reti pesanti alla finale di Europa League persa però 3-1 contro il Siviglia.

È un crescendo rossiniano quello di Firmino. Sì, rosso come i Reds che aprono un ciclo memorabile. Che inizia con il ritorno in Champions League e la conquista della Coppa con le Orecchie nell’annus domini 2019, dopo Firmino e soci mettono in bacheca anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club. L’anno dopo si riporta la Premier ad Anfield dopo trenta anni, una FA Cupe e nello stesso anno Coppa di Lega e Community Shield. Firmino è uno degli assi nella manica di Klopp. Otto anni di trionfi terminano la scorsa estate.

L’Arabia Saudita non è una terra promessa

Firmino non rinnova per due motivi: per il Liverpool si è chiuso un ciclo, le sirene arabe emettono un suono così melodico che è impossibile non ascoltare. Così Firmino firma un triennale per l’Al-Ahli. E la partenza sembra da urlo: tripletta al debutto.

Ma è un fuoco di paglia, Firmino non trova continuità, che fa rima con l’andare in difficoltà. L’attaccante brasiliano fatica dal punto di vista realizzativo, a tal punto che l’Al-Ahli pensa di “tagliarlo”. E qui entra in scena la Serie A.

Immobile e un preoccupante ritorno di fiamma

Secondo il portale fichajes, l’Al-Ahli vorrebbe approfittare di un altro moment tutt’altro che magic per mettere a segno un colpo che questa estate l’Al-Shabab (e non solo) hanno soltanto accarezzato.

Sì, gli arabi sono tornati alla carica per Ciro Immobile e fa niente se l’attaccante della Lazio, antico parente di quello che si è visto negli ultimi anni, ha un contratto in scadenza nel 2026. I sauditi possono contare su argomenti economici decisamente convincenti e a Immobile potrebbe perfino convenire cambiare aria.