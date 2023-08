Ciao ciao Firenze: se ne va in Arabia anche lui | Preparano il jet privato

Chi pensava che l’effetto Arabia fosse terminato, si sbagliava. Dopo Brozovic e Milinkovic, da Firenze arriva una notizia sorprendente.

Giorni intensi in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano era un prospetto da Napoli e chissà come sarebbe andata a finire se gli ottimi rapporti tra Dela e Commisso non fossero rimasti tali da non modificare lo status quo.

Vincenzo Italiano avrà un’altra stagione per dimostrare di essere un allenatore pronto al grande salto verso una big, confermando quando di buono fatto vedere nella passata stagione alla guida della Viola, finalista di Coppa Italia e pure di Conference League.

Giorni di uscite, però, in casa Fiorentina. La prima, un po’ a sorpresa riguarda Gaetano Castrovilli, con le valigie pronte: destinazione Premier.

Il centrocampista di Canosa di Puglia, infatti, sta per trasferirsi al Bournemouth per 14 milioni di euro, più bonus. Alessandro Lucci, l’agente di Castrovilli, ha trovato l’accordo con i Cherries sulla base di tre milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni, dove troverà vecchie conoscenze del calcio italiano: da Ionut Radu ad Hamad Traore passando per Justin Kluivert.

Avanti il prossimo

Ma Gaetano Castrovilli potrebbe non essere l’unico partente in questi giorni. Sirigu, infortunato e di fatto seconda scelta della Fiorentina, starebbe davvero pensando di accettare la proposta proveniente dalla Saudi Pro League dopo lo svincolo coi Gigliati.

“La Fiorentina sa come la penso: se ha bisogno di me, sono qua. Ho trovato grande umanità – spiega l’estremo difensore di Nuoro – sono grato a tutti. Anche ora lavoro al Viola Park. E in vacanza mi hanno fatto seguire da un fisioterapista dello staff, Stefano”.

Di nuovo all’estero

Nessun problema a lasciare l’Italia pur di “avere quella porta da difendere. Già è capitato di andare via dal Belpaese, nel 2011, ai tempi del Palermo, quando lasciò la Sicilia per volare in Francia, niente meno che al Paris Saint Germain, dove rimase addirittura per un lustro.

Sirigu ha giocato anche in Spagna, in prestito al Siviglia nel 2016 prima di concludere la stagione a Pamplona con l’Osasuna. Tornato in Italia grazie al Torino, prima di Firenze, Sirigu aveva vestito le maglie di Genoa e Napoli. “Mai pentito di aver lasciato gli azzurri lo scorso gennaio, mi sono divertito tantissimo, Ma ora datemi una porta”. Quella porta, stavolta, lo porterebbe in Arabia Saudita, in modo tale da recuperare recuperare pienamente dall’infortunio al tendine d’Achille patito lo scorso marzo, per il quale è stato necessario anche un intervento chirurgico.