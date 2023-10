Ciao ciao Fiorentina, se ne va in Champions League: triplo salto Kayode | A giugno la firma

Complice l’infortunio di Dodò, Italiano ha lanciato Kayode, nel mirino di tante big. Almeno fino a giugno non si muove.

L’infortunio di Dodò è certamente una perdita per la Fiorentina, ma può essere letto in due modi. Il primo riguarda il lancio di uno dei prospetti più interessanti in Serie A, il secondo riguarda il mercato: se c’erano delle (poche) possibilità di cedere a gennaio, l’esterno di Borgomanero (20 anni il prossimo 10 luglio) non si muoverà.

Almeno con il Cagliari, nel Monday Night, la Viola si è dimostrata come una squadra in salute, che ha completamente metabolizzato la sconfittona di Milano contro l’Inter. I gigliati di Italiano hanno avuto il merito di sbloccarla subito con un Nico Gonzalez non solo fresco di rinnovo ma anche tornato ad altissimi livelli, gestendo il vantaggio e chiudendo di fatto il match dopo venti minuti, con l’autogol di Dossena.

Una Fiorentina che avrà sì rispettato i pronostici, ma non esistono partite facile, al massimo lo diventano, quando riesci a essere dominante per tutto l’arco della gara. Il definitivo 3-0 di Nzola a confermare la verve realizzativa di una squadra votata all’attacco, ritrovando anche il goleador dello Spezia.

Solo Manchester City (109) e Real Madrid (92) hanno segnato più gol della Fiorentina nei cinque maggiori campionati europei, in questo 2023. Non solo. La Fiorentina è la squadra che da marzo a oggi a guadagnato più punti dalle partite casalinghe: 24 in 10 incontri, come il Milan.

Kayode, un’occasione da non lasciarsi scappare

In questo contesto si inserisce Kayode, con una Fiorentina addirittura terza in classifica e con l’entusiasmo proprio di chi vuole e può migliorare il risultato della passata stagione, quella delle due finali.

Il prodotto del settore giovanile della Juve che ha completato il suo percorso formativo proprio nella Fiorentina Primavera, con la quale ha alzato una Coppa Italia e una Supercoppa, può cavalcare quest’onda, prima di finire in un club che può ambire a traguardi più prestigiosi di quelli che ha in mente il club di Commisso.

Tutti in fila per Kayode: ecco chi lo vuole

L’esterno della Fiorentina è finito in primis nel taccuino di Giuntoli che potrebbe riportarlo alla Juventus, un club che troppo frettolosamente forse lo ha scartato.

Attenzione anche al Milan, che ha cominciato a seguirlo con tanto interesse. La Signora e il Diavolo, però, devono fare in fretta a sciogliere i dubbi. Sullo sfondo, infatti, ecco la Premier, il campionato dove milita il Manchester United. Che vorrebbe portarlo in Inghilterra.