Ciao ciao Dea, vado alla Juve: a gennaio si può sul serio | Giuntoli lo vuole a tutti i costi

Atalanta-Juventus non solo un confronto diretto tra squadre che ambiscono alla Champions League: tutti gli intrecci di mercato.

Atalanta-Juve, il big match della settima giornata di Serie A, ma anche la possibilità di parlare di tre nerazzurri al centro dell’interesse di calciomercato da parte della Juventus. Tre nomi di cui si torna a parlare dopo un’estate importante.

Non è la prima volta che il nome di Carnesecchi viene accostato a quello della Signora. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, in evidenza con l’Atalanta Primavera portata allo scudetto nella stagione 2018-19, con un passato nel Trapani, una recente annata alquanto positiva nella Cremonese nonostante la retrocessione e un ritorno all’Atalanta, il portiere riminese è sempre nei pensieri di Giuntoli.

La Juventus avrebbe pensato a lui per il dopo Szcesny: il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2025, c’è sì in cantiere l’idea di prolungare fino al 2026 per spalmare i costi e accompagnarlo al Mondiale, ma Carnesecchi sarebbe una valida alternativa. Nel match tra Atalanta e Juve se n’è parlato, nelle prossime settimane si capirà quanto. Non solo.

Per alcune settimane anche il nome di Muriel è finito nel taccuino di Cristiano Giuntoli. Questa estate era una delle opzioni come vice Vlahovic, nel caso in cui la Juventus dovesse cedere Kean (magari anche a gennaio), ecco che il colombiano potrebbe tornare di moda.

Assalto frontale

Ma non c’è dubbio che Atalanta-Juventus è stata l’occasione per la dirigenza bianconera per capire quanto bisognerà sborsare per un pallino della Signora, che farebbe comodo, e non poco, a Massimiliano Allegri.

Si tratta di uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, tale è Teun Koopmeiners, che oltre le qualità mostrate, non sembrerebbe a dirsi guardandolo in viso, è un classe 1998, deve compiere ventisei anni il prossimo 28 febbraio.

Ritorno di fiamma. E nuovo rilancio

L’olandese sta crescendo di anno in anno sotto l’ala protettiva di Gasp, vede la porta e può ricoprire molti ruoli. È già dalla scorsa primavera che la Juventus lo aveva puntato. Una pista tornata fuori quando è saltato Milinkovic Savic, volato nel frattempo in Arabia Saudita per indossare la maglia dell’Al Hilad di Neymar.

Questa estate non c’erano proprio le basi per prenderlo: l’Atalanta voleva 40 milioni di euro, la Juventus era alle prese con gli esuberi, per cui l’affare Koopmeiners è saltato. Oppure soltanto rinviato, soprattutto se la squadra di Max Allegri dovesse centrare l’obiettivo Champions, con determinate strategie di mercato, magari anche qualche cessione anche se non di grido, a giugno si potrebbe dare nuovamente l’assalto a Teun Koopmeiners. Atalanta-Juve è stata importante anche per questo.