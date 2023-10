Ciao ciao Cagliari, vado in Champions League: Nandez a zero euro | Cambia maglia in Italia

Il calciatore uruguaiano non rinnoverà il suo contratto con il club sardo è andrà via a parametro zero nella prossima estate.

Ultima in classifica con appena due punti conquistati in otto partite, il ritorno in Serie A del Cagliari non è stato di certo come molti se lo immaginavano o almeno speravano. I sardi sono una delle tre squadre che fin qui non hanno mai vinto e continuano a palesare problemi evidenti, sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Certo, il calendario dei sardi è stato terribile con Milan, Inter, Fiorentina, Atalanta e Roma già incontrate, ma la squadra ha dato la triste impressione, almeno per ora, di non essere strutturata per affrontare un campionato di Serie A quanto meno dignitoso.

La posizione di Claudio Ranieri non è ancora a rischio, ma è chiaro che altri risultati negativi nelle partite che ci saranno dopo la sosta per la Nazionale, potrebbero significare esonero e cambio di guida tecnica. Il problema più grave, come detto, a causa anche dell’assenza per infortunio di Lapadula e Pavoletti, sembra essere quello relativo ai gol realizzati.

Sono soltanto tre quelli messi a referto fino a questo momento. Due sono stati segnati da Luvumbo, sicuramente l’unica nota positiva di questo inizio di stagione rossoblù, e uno porta la firma di Nandez che ha realizzato il rigore che ha fissato il risultato sull’1-4 nell’ultima sfida contro la Roma. Proprio l’uruguagio, però, pare essere arrivato ai suoi ultimi mesi con la maglia del Cagliari.

Nandez, dall’arrivo alla rottura. Ora, gli ultimi mesi a Cagliari

Arrivato nell’estate del 2019 per circa 18 milioni di euro, Nandez è, ancora adesso, l’acquisto più oneroso della storia cagliaritana. Il suo impatto con la Serie A è ottimo, ma pian piano qualcosa si rompe, soprattutto con la società. Nell’estate del 2021 è al centro di tante voci di mercato, pare sul punto di andarsene, ma poi è costretto a rimanere anche se controvoglia.

La stagione successiva è complicatissima per lui e per il Cagliari. Nahitan gioca soltanto 21 partite e la squadra retrocede in Serie B. Lui alla fine rimane anche nella serie cadetta e contribuisce, con 37 presenze, all’immediato ritorno della squadra in Serie A.

Nandez, ecco il club interessato

Ora, insieme ad altri sei attuali compagni di squadra (Mancosu, Capradossi, Goldaniga, Viola, Pavoletti e Aresti), ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e la sua storia con il Cagliari sembra essere arrivata davvero al capolinea. Nandez a dicembre compirà 28 anni e quindi ha ancora tutto il tempo per darsi un’opportunità in una grande squadra.

Il club che sembra più interessato a lui, soprattutto se dovesse centrare la qualificazione in Europa per la terza volta consecutiva, è la Fiorentina. I toscani hanno bisogno di uno con le qualità ed il dinamismo di Nandez e potrebbero provare a bloccarlo già nei prossimi mesi, per poi fargli indossare la maglia viola dalla prossima stagione.