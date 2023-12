Ciao Cagliari, io me ne vado: lascia la Sardegna a metà stagione | Richiesta di cessione immediata

Un flop finora, Ranieri ci ha provato poi sembra essersi arreso: richiesta di cessione immediata, addio già a gennaio.

Non è stata una buona idea che partorita nella mente di Pablo Betancur. Le intenzioni dell’agente di Nandez saranno state anche logiche nella sua testa, ma hanno prodotto un effetto boomerang, che gli si sono ritorti contro.

“Abbiamo una trattativa in corso con l’Inter che vuole Nandez”. Il primo a rispondere per le rime all’intervista di Pablo Bentancur ai microfoni di Carve Deportiva, è stato Beppe Marotta, a cui quella frase non è affatto piaciuta.

“La dichiarazione di Bentancur è improvvida – tuona l’amministratore delegato interista – non abbiamo mai cercato suoi giocatori ed è stato fuori luogo, cercando di essere rispettoso e generoso verso di lui”. La seconda botta arriva addirittura da Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida del suo Cagliari contro la Lazio.

“I procuratori fanno girare i nomi ma è un mercato di parole”. Ranieri chiude la storia con il suo solito stile: “Nandez vuole restare a Cagliari ed è concentrato – chiosa l’allenatore dei sardi – se poi dovesse andare via lo ringrazieremo per quello che ha fatto”. A gennaio non si muoverà, poi chissà chi avrà ragione.

Calciomercato Cagliari: chi resta e chi va

Se Nandez, a meno di colpi di scena, non si muoverà dall’isola fino a giugno, c’è chi potrebbe avere le valigie pronte. Sta giocando poco e male, Ranieri ha provato a dargli fiducia, ma ci sono delle storie che non vanno. Punto e basta.

Eldor Shomurodov è l’oggetto misterioso di un Cagliari che, seppur a fatica, sta risalendo la china dopo un ritorno in Serie A alquanto complessa, piena-zeppa di criticità. Ebbene, l’attaccante uzbeko non ha fatto molto per risolvere i problemi della neopromossa sarda.

Ciao ciao Italia

È in Italia da tre anni, lo portò il Genoa e al debutto non andò per niente male. Il primo uzbeko a far gol in A chiude con 8 reti, cinque nelle ultime sei di campionato. Lo Roma ci scommette su, mettendoci su pure tanti soldi: 17,5 milioni di euro più bonus. Scommessa persa.

Shomurodov non va bene né in prestito allo Spezia, né in questa prima parte di stagione, sempre a titolo temporaneo, sull’isola. Ora sarebbe pronto a lasciare Cagliari. D’altronde Claudio Ranieri non lo vede particolarmente e lui vuole giocare. Difficile in Italia, possibile trasferimento all’estero.