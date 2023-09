Ci servi adesso: De Gea a parametro zero | La chiamata smuove un terremoto

Il calciomercato ancora non è finito: tra gli svincolati il nome di De Gea crea rumore. C’è la chiamata che non ti aspetti.

Finora ha fatto un bel po’ di rumore, per tanti motivi. Perché l’arrivo di Onana ha velocizzato la sua uscita dallo United dopo dodici anni di onorata carriera, anche se c’è più di uno nella Manchester che da un bel po’ non se la passa bene, che lo rimpiange, soprattutto dopo il disastroso inizio dell’ex portiere dell’Inter.

Ha fatto un bel po’ di rumore David De Gea. L’ex portiere pluridecorato della nazionale spagnola, è stato uno dei primi a schierarsi contro l’ormai ex capo del calcio iberico: già perché in un primo momento Luis Rubiales non si era affatto dimesso dopo lo scoppio del caso riguardante Jenni Hermoso.

“Mi sanguinano le orecchie” aveva scritto l’estremo difensore madrileno, classe 1990, su Twitter (o X se preferite, ormai Elon Musk lo ha trasformato così) prima che Rubiales tornasse indietro sui suoi passi. Con tanto di inequivocabile emoji del circo, tanto per rafforzare il concept.

Fa rumore che De Gea a settembre inoltrato è ancora un portiere in cerca di sistemazione. Non un portiere qualsiasi. Un portiere nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989, un giocatore non britannico con più presenze con il Manchester United.

De Gea e una carriera dorata

Tre Europei con le nazionali minori spagnolo, un bronzo con le Furie Rosse con annessa la finale della Nations Cup. Per non parlare dell’epoca d’oro con il Manchester United, con il quale ha alzato una Premier, due coppe di Lega, una Fa Cup e tre Community Shield. E ancora

Due Europa League, una sempre con lo United ma prima ancora con l’Atletico Madrid, con il quale si era insignito della Supercoppa europea 2009-10.

De Gea, una carriera che non può finire così

Se il passato è un tempo trascorso, il presente va vissuto in cerca di una sistemazione che non gli faccia interrompere in questa maniera una carriera comunque importante. Sarebbe davvero una fine indecorosa per un portiere della sua fama.

È stato vicino a vestire le maglie di Bayern e Real Madrid, ma i bavaresi non lo hanno scelto come erede di Sommer, nemmeno i Blancos. Che una volta appurato del grave infortunio di Courtois, hanno scelto l’affarone Kepa, preso in prestito dal Chelsea.

In patria le due squadre di Siviglia hanno chiesto informazioni sull’estremo difensore madrileno. In Italia rispunta la Roma, che sta cercando altro anziché Rui Patricio. Mourinho prova di nuovo l’affondo per De Gea, ma non sarà affatto semplice: Tiago Pinto non può più garantire risorse, non lo ha potuto fare questa estate, nemmeno alle porte dell’autunno.