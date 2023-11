Ci dispiace ma devi andare via: cacciato dall’Arabia Saudita | Il contratto non è stato firmato

Un acquisto dato praticamente per fatto salta sul più bello. Niente firma sul contratto, costretto a lasciare l’Arabia Saudita.

C’è solo Cristiano Ronaldo e l’Al-Nassr a tenere il passo indiavolato dell’Hilal, capolista in fuga della Saudi Arabi. Nonostante la pesantissima assenza, da qui al termine della stagione, di Neymar, la squadra dell’ex Lazio Milinkovic-Savic guarda tutti dall’alto verso il basso.

A quattro punti dalla lanciata battistrada c’è proprio CR7. Che con il gol all’Al-Khaleeij è salito a 13 realizzazioni, tre in più di Aleksandr Mitrovic, proprio dell’Al-Hilal. Il sorprendente Al-Taawon (l’unico club di alta classifica non di proprietà del famigerato fondo PIF, chiude il podio nonostante sia scivolato a -7 dalla capolista.

In ritardo l’Al-Ahli (quello che stavano per prendere Leo Messi) che dive la terza piazza proprio con l’Al-Taawon, peggio ancora i campioni in carica dell’Al-Ittihad: Benzema e soci sono sesti insieme all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard, distanziati addirittura di undici punti dalla vetta del campionato saudita.

Una classifica che potrebbe essere rivoluzionata a gennaio, quando è prevedibile un nuovo “appozzamento” arabo nei campionati europei che vanno per la maggiore, nonostante un affare praticamente in dirittura di arrivo, salta sul più bello.

Steven Gerrard, niente rinforzone

L’A-Ettifaq allenato dall’ex gloria del Liverpool, Steven Gerrard non chiude la trattativa per un ex Manchester United, che il suo manager conosceva benissimo e sul quale faceva conto per competere con le big.

Niente Arabia Saudita per Jesse Lingard che ha dovuto far i conti con una serie di problemi non messi assolutamente in preventivo e svelati direttamente dal tabloid inglese Daily Star, a conferma di una trattativa saltata.

Ecco perché è saltato Jesse Lingard

Ormai Gerrard ci aveva fatto l’acquolina per Jesse Lingard, un’ala destra dotata di buona velocità, qualità e apprezzato sempre per i suoi ottimi inserimenti offensivi senza palla. All’occorrenza utilizzabile anche come seconda punta, all’occorrenza.

La trattativa era in piedi da tempo con l’ex Manchester United, West Ham e Nottingham, non bisognava convincere nessun altro club visto che Lingard, dopo l’esperienza col Forest, era tornato a Manchesterr solo per svincolarsi. Volato in Arabia Saudita per un periodo di prova, l’ex nazionale inglese aveva convinto tutti, se non fosse che l’Al-Ettifaq aveva riempito tutti gli slot a disposizione degli stranieri e, non riuscendo a dar via nessuno, è stato costretto a dare il benservito all’ingrese, ora a caccia di una nuova squadra.