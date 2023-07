Ci date Sterling? Scambio matto con il Chelsea: in Italia a fine agosto

Il ballo sulle punte sta per iniziare, un valzer che ridisegnerà molti attacchi europee: Sterling non è detto che resti al Chelsea, ecco la pista Serie A.

In un modo o nell’altro sarà Nasser Al-Khelaïfi a dare inizio al più grande ballo sulle degli ultimi anni. Sì, in un modo o nell’altro. Nemmeno la super offerta dell’Al-Hilal ha dato gioie al furioso emiro del PSG. Che aveva ammiccato ai 300 milioni per Mbappé, autorizzando gli arabi a trattare con il Principe di Bondy.

Niente da fare: la puntata di una telenovela infinita è durata una giornata. Il tempo che Kylian ha impiegato a dire no anche a un biennale da 400 milioni, come rivelato dall’Equipe. Lui vuole solo il Real Madrid, a questo punto appare scontato. Il problema è che l’altro, Nasser Al-Khelaïfi non ha nessuna intenzione di darlo a Don Florentino, che zitto-zitto, sta vedendo cadere tutti le aspiranti corteggiatrici del Principe di Bondy.

Ma tutte le telenovelas, anche quelle storiche hanno una fine. E quella di Mbappé appare dal finale scontato, soprattutto dopo che nemmeno gli arabi sono riusciti a convincerlo. Il PSG se ne farà una ragione, troverà un attaccante al suo posto, dando inizio al gran ballo sulle punte.

Altri invitati al gran ballo sulle punte

Tanti gli invitati al mega ballo sulle punte: c’è Harry Kane in procinto di lasciare il Tottenham, c’è Lukaku, potrebbe partecipare perfino Dusan Vlahovic o Dybala se non rinnoverà con la Roma. Nella fila del Chelsea, un posto d’onore al gran ballo c’è l’ha anche Raheem Sterling, giamaicano naturalizzato inglese, che potrebbe essere al centro di un clamoroso scambio.

Sì perché il nazionale di Sua Maestà non è affatto certo di un posto da titolare nello scacchiere di Mauricio Pochettino, quindi potenzialmente affatto sicuro di restare in una squadra che, da quando è arrivato Boehly, ha visto un andirivieni si giocatore senza precedenti, con oltre 600 milioni spesi in appena sue sessioni di mercato.

Pazza idea

Se non dovesse restare in Premier, il primo pensiero logico viste le cifre che girano in Inghilterra e al netto di un possibile interessamento arabo che a tutt’oggi non sembra esserci all’orizzonte, l’esterno di Kingston potrebbe anche essere inserito in un super scambio con la Juventus.

Il Chelsea, infatti, pare ancora parzialmente interessato a Dusan Vlahovic, al pari se non di più del PSG. Così la Signora la Juventus potrebbe chiedere in cambio proprio Sterling, che con Pochettino rischia di scivolare nelle gerarchie del nuovo allenatore dei Blues. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Magari proprio dopo il primo ballo iniziato ovviamente da Nasser Al-Khelaïfi.