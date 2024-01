Ci date Luis Alberto? Lascia la Lazio per vincere lo scudetto: trattativa scuoti campionato

Da Immobile a Luis Alberto, tutti a caccia delle stelle della Lazio in questo mercato. Assalto al Mago spagnolo: la situazione.

Mentre Toma Basic prepara le valigie, stavolta sul serio e non come questa estate che ha rifiutato tutte le offerte per rimanere alla Lazio dove praticamente non ha mai giocato, Lotito deve difendersi dall’assalto alle sue stelle.

Per Basic il discorso è abbastanza semplice e delineato: fuori dalle idee di Sarri, il croato piace al Friburgo e potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto in Bundesliga, anche se potrebbe restare in Italia: negli ultimi giorni si sarebbe aperta la pista Hellas Verona, che permetterebbe al giocatore di restare in Serie A.

Capitolo Immobile, attualmente infortunato ma che sta bruciando le tappe per essere a disposizione per il derby di Coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì prossimo alle ore 18. Ebbene sarebbe arrivata una nuova proposta per l’attaccante biancoceleste.

Secondo il Messaggero, infatti, una delle società in mano al Fondo PIF (probabilmente l’Al-Ahli) si sarebbe fatta di nuovo sentire per Ciro Immobile, addirittura per prenderlo a gennaio, anche se più probabile per giugno.

Luis Alberto tra due fuochi

Stesso discorso per Luis Alberto, finiti nel taccuino dei club dell’Arabia Saudita. Il loro futuro potrebbe essere, dunque, vicino al loro ex compagno Sergej Milinkovic-Savic, stella dell’Al-Hilal che si appresta a vincere la Saudi Pro League.

Attualmente infortunato, il centrocampista spagnolo sta pensando innanzitutto a recuperare dall’infortunio per essere tirato a lucido magari proprio per il derby di settimana prossimo, ma sarebbe tra due fuochi: non solo gli arabi.

Il corteggiamento della Signora

La storia della Juventus su Luis Alberto l’ha rivelata Tuttosport, con tanto di piccoli particolari. Il Mago spagnolo è uno dei profili che si è appuntato Cristiano Giuntoli per la sua Juventus. L’uomo mercato bianconero avrebbe fatto un sondaggio per capire se si potesse intavolare una trattativa per il centrocampistasta spagnolo.

La risposta di Lotito, però, è stata altrettanto chiara chiara. Non è la prima volta che arrivano corteggiamenti per il fantasista spagnolo, ma il patron biancoceleste ha alzato ancora una volta il muro. Dopo averlo convinto a rinnovare fino al 2027, la dirigenza biancoceleste ritiene che Luis Alberto sia un calciatore incedibile e imprescindibile per il gruppo squadra di Maurizio Sarri. Veramente difficile pensare a una sua cessione nel giro di poche settimane. Ma neanche il prossimo giugno, a meno di un’offerta da capogiro che la Juventus non può fare.