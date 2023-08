Ci date Lautaro? Marotta riceve la PEC: 90 milioni di euro | Riunione urgentissima

Il Toro, neo-capitano dell’Inter dopo gli addii di Handanovic e Skriniar, è entrato nel mirino di una big di Premier: Inzaghi trema.

Ogni momento dell’anno ha un suo perché e soprattutto un proprio momento “dedicato”. Anche nel calcio. L’autunno è la parte più intensa, quella in cui si gioca di più per l’affollamento del calendario dovuto alle fasi iniziali delle coppe europee.

Alla fine dell’anno solare, invece, si tracciano i primi bilanci, in coincidenza con la breve sosta per le Festività, che peraltro quest’anno in Italia neppure ci sarà, se è vero che si giocherà pure il 30 dicembre e poi all’Epifania 2024. Poi, con l’inizio della primavera la posta in palio nelle partite si fa sempre più scottante, con la paura a serpeggiare e i tatticismi a farla da padroni.

La fine dell’estate è invece in genere il momento più dolce per gli allenatori, perché quando inizia la stagione a dominare è l’ottimismo e, salvo casi eccezionali, le panchine non scricchiolano, ma anche il più delicato per i dirigenti addetti al mercato. Da Ferragosto in avanti, infatti, il lavoro si moltiplica, i “file” lasciati in sospeso a luglio tornano fatalmente d’attualità e l’imperativo di completare le rose obbliga spesso a fare le ore piccole o a imbastire trattative anche da un giorno all’altro.

Si aggiunga a tutto questo il rischio, per chi nelle proprie fila ha top players di livello mondiale, di ricevere proposte più o meno indecenti e soprattutto improvvise, che necessitano di risposte altrettanto rapide. In Italia, purtroppo, tali esempi scarseggiano, ma non mancano del tutto.

Harry Kane lascia il Tottenham, gli Spurs ci provano per Lautaro Martinez

Tacendo del “caso Osimhen”, tuttora sul tavolo del Napoli, cosa farebbe infatti la Roma se una big internazionale si attivasse per Paulo Dybala? O l’Inter se l’oggetto del desiderio di qualche top team di Premier League fosse Lautaro Martinez? Ebbene, proprio quest’ultima eventualità rischia di prendere forma nelle prossime ore, complicando così ulteriormente il mercato estivo dei vice campioni d’Europa, già alle prese con diversi problemi.

Il “casus belli” è legato all’imminente addio di Harry Kane al Tottenham. L’attaccante inglese sta per salutare il club che lo ha reso grande, quello del quale è capitano e bandiera e che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della storia della nazionale inglese, per accettare la proposta del Bayern Monaco. I campioni di Germania hanno offerto agli Spurs 110 milioni di euro e un contratto ricchissimo a Kane, che tuttavia non ha detto subito sì.

Lautaro-Tottenham, pronta offerta da 90 milioni

Da una parte l’amore per la maglia degli Spurs, dall’altra la volontà di battere anche il record di gol nella storia della Premier League, che appartiene ad Alan Shearer. I motivi per rifiutare la chiamata del Bayern non mancano, ma tutto lascia pensare che l’affare si farà. Nell’attesa della risposta a White Hart Lane non si possono permettere di restare con le mani in mano, perché la Premier è alle porte e per rimpiazzare un giocatore del genere serve una prima scelta. Uno come Lautaro, insomma, per il quale secondo la stampa inglese il Tottenham sarebbe pronto a mettere sul tavolo 90 milioni di euro.

La Pec da Londra potrebbe arrivare molto presto a destabilizzare l’estate dell’Inter. Già in seria difficoltà nella caccia all’erede di Romelu Lukaku, in casa nerazzurra non si vuole prendere in considerazione la possibilità di rinunciare a Lautaro, appena nominato capitano di una squadra della quale è ormai leader a 360°. Dal canto proprio il campione del mondo non sembra disposto a lasciare Milano a fine agosto e per una squadra che neppure parteciperà alla prossima Champions League. In casa Spurs del resto le alternative non mancano, da Dusan Vlahovic, non certo incedibile per la Juventus, a Kolo Muani dell’Eintracht fino a Erik Choupo-Mouting, che al Bayern Monaco sarebbe chiuso proprio da Kane.