Chelsea, prossimo allenatore : in lista anche Ancelotti, Conte e Spalletti

Per il momento la scelta è caduta su Frank Lampard. Poi, dal prossimo giugno, il Chelsea dovrà decidere chi sarà l’allenatore che lo guiderà per la stagione 2023-24. Dopo l’esonero di Graham Potter, quindi, il club londinese ha scelto di puntare da qui alla fine della stagione su un sistema usato sicuro. Classe 2008, Lampard ha infatti già avuto esperienze con il Chelsea sia da giocatore tra 2001 e 2014 con 429 presenze e 147 reti che come allenatore tra 2019 e 2021. Da giocatore ha peraltro vinto con la casacca dei londinei tre Premier League e una Champions League. Per lui vi sarà la possibilità di rilanciarsi dopo aver separato la sua strada da quella dell’Everton.

Lampard sarà legato alla società fino al 30 giugno. Ma la dirigenza del presidente Todd Boehly è già al lavoro per individuare chi ne raccoglierà l’eredità per la stagione 2023-24. E la panchina londinese potrebbe ancora parlare italiano. Dopo Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte e Maurizio Sarri, infatti, l’allenatore potrebbe essere ancora all’insegna del tricolore.

I nomi che circolano sono Ancelotti e Conte, per i quali sarebbe quindi un ritorno al vecchio amore, e Luciano Spalletti in procinto di mettersi in tasca lo scudetto sulla panchina del Napoli e le cui quotazioni sono quindi decisamente in salita.

Ma i pretendenti alla panchina del Chelsea non sono soltanto italiani. La dirigenza ha infatti messo gli occhi su Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco esonerato di recente, Luis Enrique, ex ct della Spagna, Nuno Espirito Santo, legato a un biennale con gli arabi del Al Ittihad e lo “special one” Josè Mourinho ora alla Roma. Per quest’ultimo si tratterebbe della terza esperienza sulla panchina londinese.