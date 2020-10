Champions League, sorteggio gironi: Juventus-Barcellona, Atalanta-Liverpool, Inter-Real Madrid e Lazio-Dortmund! Tutti i gruppi

La Juventus nel Gruppo G con Barcellona, Dynamo Kiev e Ferencvaros, l’Inter nel Gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach, l’Atalanta nel Gruppo D con Liverpool, Ajax e Midtjylland, Lazio nel Gruppo F con Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Brugge

Dolcissima è stata l’urna di Ginevra, in Svizzera, per le squadre italiane, visto che i gironi ufficiali della Champions League 2020-2021 sono sicuramente favorevoli.

Ma andiamo con ordine. I campioni d’Italia della Juventus hanno la super sfida con il nuovo Barcellona nel Gruppo G, dove la cenerentola potrà essere il Ferencvaros, mentre la Dynamo Kiev proverà a rubare qualche punto per non sfigurare in un girone che sembra già indirizzato.

C’è maggiore equilibrio nel Gruppo B, dove è stata piazzata l’Inter, che dovrà superare il mastodontico ostacolo Real Madrid, ma ci saranno anche le difficilissime trasferte in Germania e Ucraina contro Borussia Moenchengladbach, contro cui ci sarà profumo di storia, e Shakhtar Donetsk, rivincita europea di pochi mesi fa.

Il Gruppo D dell’Atalanta è sicuramente quello più spettacolare a livello di calcio, di idee di gioco, visto che i bergamaschi sfideranno l’Ajax e, soprattutto, i campioni d’Inghilterra del Liverpool, mentre la quarta incomoda è rappresentata dai danesi del Midtjylland, tornata nella coppa dalle grandi orecchie.

Il girone più facile è probabilmente quello della Lazio, visto che nel Gruppo F ci sarà il Borussia Dortmund come big assoluta, oltre allo Zenit San Pietroburgo e i belgi del Brugge, contro cui, almeno sulla carta, i valori sembrano favorire i biancocelesti.

Per il resto, nel Gruppo A i campioni in carica del Bayern Monaco sfideranno l’Atletico Madrid, di nuovo, e dovranno stare attenti alla sorpresa Salisburgo, con la Lokomotiv Mosca che appare la possibile squadra materasso.

Molto fortunato il Manchester City, visto che è stato sorteggiato con il Porto, il Marsiglia e l’Olympiacos nel Gruppo C.

Anche il Chelsea può festeggiare, visto che nel Gruppo E ha ancora una volta il doppio incrocio con il Siviglia, campione della scorsa Europa League, ma anche Krasnodar e Rennes, che vuole candidarsi come la grande sorpresa di questo girone.

Infine, molto equilibrato e sicuramente spettacolare il Gruppo H, dove il PSG dovrà sfidare il Manchester United e il Lipsia, ma attenzione anche all’Istanbul Basaksehir, in un girone quasi di ferro.

Ecco tutti gli accoppiamenti e i gruppi di Champions League:

GRUPPO A

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Salisburgo

Lokomotiv Mosca

GRUPPO B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter

Borussia Moenchengladbach

GRUPPO C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Marsiglia

GRUPPO D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

GRUPPO E

Siviglia

Chelsea

Krasnodar

Rennes

GRUPPO F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Brugge

GRUPPO G

Juventus

Barcellona

Dynamo Kiev

Ferencvaros

GRUPPO H

PSG

Manchester United

Lipsia

Basaksehir

