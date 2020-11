Champions League, Risultati e Classifica 3° Giornata 3-11-2020

I Risultati ed i Marcatori della 3° giornata di Champions League 3 Novembre 2020, Gruppi A-B-C-D

Non delude la prima serata dedicata alla terza giornata della fase a gironi di Champions League, che ha registrato tanto spettacolo e divertimento.

Nel Girone A l’Atletico Madrid non va oltre il pareggio in Russia contro il Lokomotiv Mosca, mentre il Bayern Monaco vince a Salisburgo una partita con tantissimi gol e non proprio così facile, nonostante il risultato finale larghissimo.

Nel Girone B clamorosa vittoria in goleada del Borussia Moenchengladbach in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk con super protagonista Plea, mentre non basta una grande rimonta all’Inter, che perde sul campo del Real Madrid inguaiando il proprio cammino.

Nel Girone C grandissima vittoria casalinga per il Porto contro il Marsiglia, che ha sbagliato un rigore con Payet, mentre il Manchester City supera l’Olympiacos seppur con qualche difficoltà.

Infine, nel Girone D figuraccia casalinga dell’Atalanta, che viene distrutta dal Liverpool con lo show di Diogo Jota, mentre l’Ajax riesce a vincere in Danimarca contro il Midtjylland, che ci ha creduto fino alla fine.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo A

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1: 18′ Gimenez (A), 25′ rig. Miranchuk (L)

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6: 5′ Berisha (S), 21′ rig., 88′ Lewandowski (B), 44′ aut. Kristensen (B), 66′ Okugawa (S), 79′ Boateng (B), 84′ Sanè (B), 93′ Lucas Hernandez (B)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 9, Atletico 4, Lokomotiv Mosca 2, Salisburgo 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo B

Shakhtar Donetsk-Borussia Moenchengladbach 0-6: 8′, 26′, 79′ Plea, 17′ aut. Bondar, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl

Real Madrid-Inter 3-2: 25′ Benzema (R), 33′ Sergio Ramos (R), 36′ Lautaro Martinez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo B

Borussia Moenchengladbach 5, Shakhtar Donetsk 4, Real Madrid 4, Inter 2

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo C

Manchester City-Olympiacos 3-0: 12′ Ferran Torres, 81′ Gabriel Jesus, 91′ Joao Cancelo

Porto-Marsiglia 3-0: 4′ Marega, 28′ rig. Sergio Oliveira, 69′ Luis Diaz

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo C

Manchester City 9, Porto 6, Olympiacos 3, Marsiglia 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo D

Midtjylland-Ajax 1-2: 1′ Antony (A), 13′ Tadic (A), 18′ Dreyer (M)

Atalanta-Liverpool 0-5: 16′, 34′, 54′ Diogo Jota, 47′ Salah, 49′ Manè

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo D

Liverpool 9, Atalanta 4, Ajax 4, Midtjylland 0

