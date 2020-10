Champions League, Risultati e Classifica 2° Giornata 27-10-2020: pareggi Inter, Atalanta e Real Madrid, vincono Liverpool, Atletico, Manchester City e Bayern Monaco

I Risultati ed i Marcatori della 2° giornata di Champions League 27 Ottobre 2020, Gruppi A-B-C-D

Tanti gol e altri risultati clamorosi anche nella prima serata dedicata alla seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Girone A altra vittoria per il Bayern Monaco, questa volta in trasferta contro l’ottimo Lokomotiv Mosca, mentre l’Atletico Madrid vince a Salisburgo grazie alla doppietta di Joao Felix, al termine di una partita davvero spettacolare.

Nel Girone B non riesce ad andare oltre un pareggio senza reti l’Inter in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, mentre si salva il Real Madrid, che riesce a pareggiare in rimonta sul campo del sorprendente Borussia Moenchengladbach del bomber Marcus Thuram.

Nel Girone C vittoria in trasferta per il Manchester City contro il Marsiglia, mentre il Porto batte abbastanza agevolmente in casa l’Olympiacos.

Infine, nel Girone D il Liverpool torna con i tre punti dalla trasferta sul campo del Midtjylland, mentre l’Atalanta pareggia in rimonta in casa contro l’Ajax grazie alla doppietta di Duvan Zapata.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo A

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2: 13′ Goretzka (B), 70′ Miranchuk (L), 79′ Kimmich (B)

Atletico Madrid-Salisburgo 3-2: 29′ Llorente (A), 40′ Szoboszlai (S), 47′ Berisha (S), 62′, 83′ Felix (A)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 6, Atletico 3, Salisburgo 1, Lokomotiv Mosca 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo B

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Borussia Moenchengladbach-Real Madrid 2-2: 33′, 59′ Thuram (B), 87′ Benzema (R), 93′ Casemiro (R)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo B

Shakhtar Donetsk 4, Inter 2, Borussia Moenchengladbach 2, Real Madrid 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo C

Porto-Olympiacos 2-0: 11′ Vieira, 85′ Oliveira

Marsiglia-Manchester City 0-3: 18′ Torres, 76′ Gundogan, 82′ Sterling

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo C

Manchester City 6, Olympiacos 3, Porto 3, Marsiglia 0

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo D

Atalanta-Ajax 2-2: 30′ rig. Tadic (Aj), 38′ Traorè (Aj), 54′, 60′ Zapata (At)

Liverpool-Midtjylland 2-0: 18′ Jota, 93′ rig. Salah

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo D

Liverpool 6, Atalanta 4, Ajax 1, Midtjylland 0

