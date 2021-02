Champions League: Lipsia-Liverpool non potrà giocarsi in Germania con divieto ingresso ai tedeschi

Il match d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-21 tra Lipsia e Liverpool non potrà giocarsi in Germania. La motivazione è la chiusura degli aeroporti a tutti quelli che provengono dal Regno Unito.

Lo ha confermato il Ministero degli Interni tedesco. Il match è in programma per martedì 16 febbraio. Sabato scorso il governo tedesco ha vietato i voli in arrivo dal Regno Unito, nessuna deroga per i calciatori del Liverpool.

Una misura presa per frenare l’arrivo della nuova variante del virus. Un provvedimento che sarà in vigore almeno fino al 17 febbraio, da cui sono esclusi i cittadini tedeschi o residenti in Germania.

Il Lipsia ha provato a recapitare la richiesta di un esenzione speciale per la formazione inglese. Ma il governo è stato irremovibile ed ha detto no.

Il club tedesco dovrà notificare all’UEFA l’informazione recepita entro l’8 febbraio e proporre una sede alternativa adatta in un Paese neutro. Questo, però, dovrà essere in un territorio di una Federazione membro della stessa UEFA.

Ci sarebbe anche l’ipotesi di una inversione di campo, ma i Reds non sembrano favorevoli a questa opzione.

Secondo i protocolli sanitari attualmente in vigore la squadra che gioca in casa è responsabile dell’organizzazione di un campo neutro. Se il Lipsia non dovesse trovare il campo neutro perderebbe la gara per 0-3 a tavolino.

Gli ottavi di Champions devono avere come limite temporale il 2 aprile prossimo.

