Champions League: l'Inter si qualifica agli ottavi con queste combinazioni

L’Inter, dopo la palpitante ed emozionante vittoria ottenuta in Germania è ancora viva. Con 5 punti dopo altrettante gare è nella possibilità di ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ora si trova in ultima posizione, ma nel girone B tutte le squadre sono ancora in gioco. Gli ultimi novanta minuti decideranno chi sarà dentro e chi fuori.

Per l’Inter, però, non basta l’obbligo di ottenere una vittoria nell’ultimo match da giocare in casa contro lo Shaktar. Occorre che l’altro match del girone contempli una vittoria di una delle due squadre, non il pareggio.

Allora in entrambi i primi casi potrebbe ottenere la qualificazione come seconda nel girone. Il primo posto è di fatto impossibile, ma avere la possibilità di qualificarsi è già una situazione fuori dall’ordinario.

Per il Real Madrid non basterebbe un pareggio qualora Inter e Shaktar pareggino a loro volta. Alle Merengues sono necessari i tre punti senza dover attendere il risultato. Mentre per i tedeschi ci sono possibilità di due risultati su tre.

Ponendo come obbligo la vittoria dell’Inter, se il Real Madrid vince la sua ultima sfida, quest’ultimo sarebbe quindi primo nel girone. Qualora vincesse il Monchengladbach, i tedeschi arriverebbero primi. In entrambi i casi i nerazzurri si troverebbero secondi.

