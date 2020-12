Champions League: l’Atalanta si qualifica agli ottavi con queste combinazioni

L’Atalanta, grazie al pareggio con il Midtylland, ma soprattutto alla vittoria con il Liverpool di sette giorni fa, è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

La Dea è ad un passo da un altro “miracolo”, dopo quello compiuto nella scorsa stagione. Questa volta è ancora più limpido il percorso e soprattutto più in discesa rispetto a quello dello scorso anno.

Due risultati su tre a disposizione nell’ultima sfida che la vedrà impegnata ad Amsterdam. Certo affrontare l’Ajax in casa loro non è mai un’impresa facile. La squadra olandese è piena di giovani di talento ed in grado di fare del male ad ogni momento.

Dovrà essere consapevole della propria forza, andare in Olanda e pensare a costruire il suo gioco, senza timore e paure.

L’Atalanta è al secondo posto nel girone, il primo è ormai irraggiungibile. Il Liverpool, infatti, ha 12 punti, la Dea ne ha 8, l’Ajax 7. Un pareggio può bastare, la vittoria sarebbe l’apoteosi della squadra nerazzurra, già capace di sconfiggere i Reds nel loro teatro dei sogni.

Uno scontro diretto che può decidere il suo destino. Non c’è da fare appello alle altre squadre nel girone, ma solo concentrarsi per raccogliere un risultato positivo alla Johan Cruijff Arena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS