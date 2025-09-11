Champions League 2025-26: il supercomputer Opta incorona il Liverpool

Champions League - Stadiosport.it

Il supercomputer di Opta ha pubblicato le sue previsioni per la Champions League 2025-26, individuando nel Liverpool la squadra favorita per la vittoria finale. I dati, però, non sorridono alle italiane: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta partono nettamente svantaggiate.

Quest’anno saranno quattro i club di Serie A impegnati nella massima competizione europea, dopo che il campionato italiano ha perso il quinto posto a favore di Premier League e Liga spagnola.

La situazione più delicata riguarda proprio l’Inter, finalista lo scorso anno e alla seconda finale in tre stagioni, ma travolta 5-0 dal Paris Saint-Germain. Il cambio di allenatore e un mercato estivo con pochi rinforzi hanno penalizzato le proiezioni: il supercomputer assegna ai nerazzurri appena il 3% di possibilità di alzare il trofeo, piazzandoli al nono posto, a pari merito con il Newcastle United, ma comunque davanti alle altre italiane.

Il Napoli si ferma al 12° posto con solo l’1,4% di chance di vittoria, mentre Juventus e Atalanta sono ancora più lontane, rispettivamente 19ª e 20ª con appena lo 0,6% di probabilità di sollevare la Coppa dalle grandi orecchie.

In cima alle proiezioni domina il Liverpool con il 20,4% di possibilità di trionfo, seguito dall’Arsenal con il 16% e dai campioni in carica del PSG con il 12,1%. Subito dietro, a pari merito, ci sono Manchester City di Gianluigi Donnarumma e Barcellona, entrambi stimati con l’8,4% di chance.