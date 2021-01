Cessione Inter: due diligence tra Zhang e Bc Partners

Il fondo di private equity Bc Parteners ha analizzato lo stato dei conti finanziari della società nerazzurra. Un passo importante per arrivare a definire il nuovo quadro societario.

Il possibile approfondimento della trattativa tra le parti, potrebbe arrivare alla cessione di una quota di azioni da parte di Zhang al fondo Bc Partners.

Il fondo, per ora, non ha alcun advisor finanziario o legale al suo fianco. Ma la trattativa nei prossimi mesi dovrebbe proseguire ed andare nei dettagli. Ecco che, allora, potrebbe scegliere diversi banche d’affari che si sono già fatte avanti.

Questa sarà l’ultima operazione come CFO (Chief Excutive Officer) del cub di Tim Williams, ex del Manchester United. La due dilingence dovrebbe chiudersi in quattro settimane, in cui si potrà avere esito negativo o positivo riguardo l’operazione.

Febbraio sarà per Zhang e la sua Inter un mese decisivo per il pagamento degli stipendi oltre per la conclusione della trattativa con Bc Partners.

