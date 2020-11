Fantacalcio, i peggiori centrocampisti Serie A 2020/21

Centrocampisti peggiori al Fantacalcio 2020-2021: in questo articolo andiamo ad esaminare quali sono i difensori che hanno deluso di più in questo inizio di Serie A e che hanno preso una media voti più bassa.

Non solo la difesa, anche il centrocampo è un tassello fondamentale in ogni formazione.

Per questo motivo che anche il centrocampo è un settore che va curato perché è il punto di inizio da cui si parte per poter impostare una qualsiasi azione.

Non sempre grandi nomi sono sinonimo di garanzia in quel ruolo. Talvolta quei fenomeni da cui ci si aspetta grandi così finiscono per rivelarsi l’esatto contrario.

I flop a centrocampo possono essere un duro colpo per ogni fantallenatore per questo motivo è necessario ponderare molto bene la scelta. Ecco una lista di tutti i centrocampisti che hanno deluso le aspettative da parte di chi li ha acquistati all’asta.

Centrocampisti fantacalcio, chi sono i veri flop

Tra i peggiori troviamo Simone Verdi del Torino. Il centrocampista granata non ha mai trovato grandissimo spazio nel Napoli per questo motivo venne subito venduto. Col Toro, però, le sue prestazioni sono tutt’altro che soddisfacenti.

La sua media si aggira attorno al 5,36 visto che quest’anno in 4 presenze è ancora a secco di gol. In questa classifica segue anche Pasquale Schiattarella del Benevento.

Nonostante la sua esperienza, la sua media si aggira attorno a 5,43 (la stessa di un big come Ivan Perisic che al suo ritorno in nerazzurro sta deludendo le aspettative di Conte e dei suoi fantallenatori).

Al quinto posto troviamo Lucas Leiva della Lazio. Sicuramente i 25 milioni di euro sborsati per lui non danno giustizia alla sua media 5,5 visto che anche lui non ha ancora realizzato nessun gol.

Di poco superiore quella di Artur Ionita del Benevento.

Acquisto acclamato per i nuovi Stregoni di Inzaghi, la sua media è di 5,57 in 7 partite. Seguono due giocatori del Genoa, Milan Badelj e Miha Zajc entrambi che superano di poco Leiva, infatti la loro media è di 5,58.

La stessa anche di Adam Marusic della Lazio.

L’ultimo posto è occupato da Lukas Lerager del Genoa che con la sua media di 5,6 si rivela sicuramente uno dei giocatori migliori dell’attuale squadra del Grifone.

