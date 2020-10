Celtic-Milan 1-3, Dichiarazioni post partita Pioli: “Partita condotta bene”

Stefano Pioli appare molto soddisfatto della vittoria dei suoi ragazzi, ma non nasconde qualche sbavatura di troppo: “E’ stata una partita che abbiamo condotto bene, nella ripresa abbiamo perso qualche pallone in più e rischiato qualcosina”.

Sulla squadra: “Tutti stiamo lavorando in un’unica direzione da più tempo, i giocatori si sentono parte integrante di questo ambiente, siamo una squadra molto giovane, dobbiamo migliorare ancora, ma il segreto è nel lavoro quotidiano, sacrificarsi e crescere”.

Il tecnico rossonero però non vuole cali di tensione in vista della gara contro la Roma: “I risultati positivi ti danno forza e consapevolezza, ma sappiamo che arriveranno anche momenti delicati. Lunedì giocheremo contro la Roma che è una squadra incredibile, ci alleneremo bene per cercare di proseguire il nostro periodo positivo”.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Sulla Roma: ” La partita di lunedì me l’aspetto molto difficile, la Roma a livello offensivo è seconda a poche squadre, ma anche noi abbiamo qualità. Sarà una partita molto bella, dovremo essere molto bravi con la palla e senza”.

Infine Pioli afferma che la sua squadra deve continuare sulla strada intrapresa, serve una crescita costante con step by step che possono garantire alla lunga un salto di qualità a tutti i suoi ragazzi.

