UEFA, Ceferin: “No a SuperLega”

Il presidente della UEFA Ceferin esclude la possibilità di introduzione della SuperLega, un nuovo torneo paventato non molto tempo fa dal presidente dimissionario del Barcellona Bartomeu .

L’idea di far partecipare solo le squadre big d’Europa ad una competizione esclusiva, una sorta di Super Coppa dei Campioni, pare alquanto improponibile. Soprattutto in un momento così delicato, in cui non ci sono sicurezze.

Ai microfoni dell’Agenzia Afp, Ceferin ha voluto ribadire a chiare lettere il suo pensiero su questa idea:

“La Uefa ha chiarito in diverse occasioni che si oppone fermamente a una Superlega. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili. Questo è ciò che fa funzionare il calcio europeo e la Champions League è la migliore competizione sportiva del mondo“

La posizione della UEFA, quindi, non lascia spazio a molte repliche. Il Barcellona deve mettersi l’anima in pace e accettare l’impossibilità di un tale progetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS