C’è una talpa nello spogliatoio: scandalo Fabio Grosso | E’ il momento più buio della carriera

Il mandato-bis di Fabio Grosso a Lione è in un incubo: c’è una talpa nello spogliatoio. Cosa sta succedendo all’Olympique.

Era già stato a Lione, da giocatore, subito dopo la conquista del titolo di campione del mondo nel 2026 con l’Italia, proprio contro la Francia. Fu ceduto dall’Inter per 7,5 milioni di euro. Una gran bella esperienza.

Sulle orme del titolo iridato vinto da protagonista (decisivo sia in semi contro la Germania sia ai tiri di rigori contro la Francia) vinse la Supercoppa transalpina, la Coppa nazionale di Francia e, al culmine di una stagione da titolare, fu determinante per la conquista del settimo titolo francese consecutivo per la sua squadra, segnando il gol partita nel match contro lo Strasburgo.

Restò a Lione anche la stagione seguente, collezionando in due anni 71 presenze e 3 gol tra campionato e coppe. Nell’estate del 2009, dopo l’arrivo del giovane terzino Aly Cissokho dal Porto, Grosso decise di lasciare il club francese. Che ha riabbracciato da allenatore il 16 settembre del 2023 Grosso, quattordici anni dopo la sua esperienza da calciatore, subentrando tra l’altro all’iconico Laurent Blanc.

Ma non tutti i cicli sono vincenti. Quattordici anni dopo, l’Olympique Lyonnais è addirittura ultimo in classifica, con una partita in più, superato proprio da quel Clermont capace di vincere alla Gerland nell’ultimo turno dello Championnat de France.

“Non lo può vedere nessuno. È uno dei peggiori”

La situazione, però, è ben peggiore di quello che recita la classifica. Le dichiarazioni al vetriolo di Rothen non sembrano ammettere repliche. “Ho provato a sentire persone all’interno dello spogliatoio e ci sono riuscito – dice l’ex centrocampista francese a RMC – non dico i nomi ovviamente perché potrei metterli in difficoltà, ma Fabio Grosso è già al centro dell’attenzione: non lo può vedere nessuno”.

Stando a Rothen Fabio Grosso potrebbe a breve salutare il Lione. Perché? Leggere per credere. “Sono rimasti in pochi dalla sua parte – prosegue Rothen – ci sono giocatori che mi hanno addirittura detto che forse è uno dei peggiori allenatori che avevano”.

Fabio Grosso: benzina sul fuoco

Ci sarebbe addirittura dell’altro, a testimonianza della veridicità delle parole di Rothen. Nervi super scoperti a Lione: Fabio Grosso, di recente, ha deciso di far saltare addirittura una delle ultime sedute di allenamento perché non ha trovato una talpa (o più) che hanno spifferato ai media francesi tutti i problemi che stanno attraversando al Lione.

I media francesi ovviamente parlano di rapporto logoro e insostenibile. Ma Grosso non molla, ha preso sul serio la questione e, secondo L’Equipe, ha riunito i suoi giocatori all’inizio dell’allenamento: chiuso con il suo gruppo nello spogliatoio, voleva sapere i nomi di chi aveva parlato coi media: nessuna riposta, nessun allenamento. Altra benzina sul fuoco.