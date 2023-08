Ce lo date in prestito? Pinto chiama il Manchester United: offerta disperata per l’attacco

La Roma alla ricerca di un attaccante chiede aiuto ai Red Devils per cercare di portare a casa un loro esubero.

La prima giornata di campionato non è andata precisamente come ci si aspettava in casa Roma. L’esordio stagionale nel solito Olimpico tutto esaurito, infatti, non ha portato altro che uno striminzito pareggio contro la Salernitana. Un pari che, tra le altre cose, i giallorossi hanno conquistato di rincorsa e ritrovandosi sotto nel punteggio.

Nel 2-2 di domenica scorsa, però, José Mourinho almeno un motivo per sorridere ce l’ha. Andrea Belotti, infatti, dopo ben 14 interminabili mesi di digiuno in Serie A si è finalmente sbloccato e lo ha fatto realizzando una doppietta. I gol, in realtà, sarebbero stati tre se soltanto il Var non ne avesse annullato uno per fuorigioco millimetrico.

L’estate giallorossa è stata scandita dalla necessità di dover recuperare almeno 30 milioni di euro di plusvalenze, in cessioni, entro il 30 giugno e, poi, dalla ricerca di una punta per rinforzare un reparto che sarà orfano di Tammy Abraham almeno fino a gennaio 2024.

Nel frattempo, però, la Roma è riuscita, quasi senza spendere un euro, a rinforzare difesa e attacco con gli arrivi di N’Dicka e Aouar a parametro zero, Kristensen e Renato Sanches in prestito e, infine, Paredes con una spesa davvero minima. Resta, però, il buco in attacco che Belotti, dando risposte positive in quest’estate rovente, ha reso un po’ meno urgente.

Roma, la ricerca disperata di una punta

Sono stati tanti i nomi di attaccanti accostati alla Roma in queste settimane di calciomercato. Da Morata a Scamacca, da Marcos Leonardo a Kean. Tutte operazioni che il club capitolino avrebbe voluto impostare in prestito con diritto di riscatto, formula che i club di appartenenza hanno rifiutato.

Tutti tranne la giovane punta Marcos Leonardo del Santos con cui Tiago Pinto aveva trovato l’accordo, ma che il club brasiliano ha bloccato in patria almeno fino a gennaio. Almeno una punta, però, la Roma ha bisogno di farla ora, entro l’1 settembre. Anche dopo l’arrivo dell’iraniano Azmoun, atterrato nelle scorse ore a Roma.

Tiago Pinto chiama lo United, ecco la richiesta

Nelle ultime ore si è aperta una suggestione che porta il nome di Romelu Lukaku. Visti i costi dell’operazione (tra ingaggio e costo del cartellino), però, l’idea probabilmente resterà una semplice suggestione. Prende piede, invece, la pista che porta all’iraniano Azmoun del Bayer Leverkusen.

Il direttore dell’area tecnica Tiago Pinto, però, sta facendo un tentativo in extremis per portare a Roma il francese Anthony Martial. In rotta con il Manchester United, il classe 1997 sarebbe un grande acquisto, ma le condizioni dell’operazione, soprattutto a causa dell’ingaggio della punta transalpina, non sono affatto semplici.