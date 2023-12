Ce lo date in prestito? Milan chiama, Chelsea risponde: offerta già messa sul tavolo

L’infortunio di Thiaw obbliga il Milan a tornare immediatamente sul mercato. Si bussa ancora una volta a casa Chelsea.

Una situazione preoccupante. L’ha definita Stefano Pioli così la piaga infortuni del Milan. Oltre la sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund che pregiudica e non poco il cammino non solo in Champions League ma anche in Europa di una squadra, quella rossonera, che se pareggia a Newcastle all’ultima giornata è fuori da tutto, ci si è messo anche un altro infortunio. Ancora in difesa.

Dopo Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara, il Milan perde anche Malick Thiaw. Il difensore tedesco ha sentito tirare qualcosa nel secondo tempo della sfida contro la Banda dell’Oro, lasciando anzitempo il terreno di gioco.

Le sensazioni non possono essere buone visto che Thiaw è uscito dal Meazza di San Siro con stampelle. E faceva molto fatica proprio a camminare. Ad oggi, e almeno fino a gennaio quando si aprirà la finestra invernale di calciomercato, i rossoneri hanno un solo centrale di ruolo, Fikayo Tomori.

Inevitabile che Stefano Pioli dovrà inventarsi letteralmente qualcosa in questo mese e mese, come altrettanto inevitabile che la dirigenza debba affrettare le mosse con le trattative in ballo, affinché appena aprirà il mercato invernale, si possono chiudere affari.

Il Chelsea ancora in soccorso del Milan

Mentre si aspettano delle notizie certe sull’infortunio di Thiaw, la forte sensazione è che non basti un rinforzo (che non fa rima con rincalzo) in difesa, a questo punto ne potrebbero servire due. Nel frattempo il Milan bussa di nuovo a casa Chelsea.

I rapporti con Todd Bohely sono buoni, basti pensare alla doppia trattativa chiusa questa estate, quando il Milan prese dai Blues sua Pulisic sia Loftus Cheek, potrebbe accadere di nuovo che arrivi uno dei tanti esuberi di casa Chelsea.

Occhi puntati su…

Già prima dell’infortunio di Thiaw in Milan-Borussia Dortmund, gli uomini mercato rossoneri avevano mostrato interesse per Benoit Badiashile, difensore francese di origini congolesi, classe 2001, che nell’estate del 2019 è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione pre-pandemica.

Badiashile non ha reso quanto si aspettava, ma chi ci è riuscito in questo Chelsea così sgangherato. Nemmeno l’arrivo di Mauricio Pochettino sembra aver invertito la rotta, basta guardare la classifica di Premier per capirlo. I Blues, dopo il tracollo con il Newcastle, sono decimi, insieme al Bentford, a -14 dalla capolista Arsenal, a dieci lunghezze dalla zona Champions, rischiano per il secondo anno di fila di restare fuori dall’Europa. Il calo di Benoit Badiashile, dunque, lascia il tempo che trova: ciò che conta è che il giocatore ha un contratto lunghissimo coi Blues ma non sta giocando, l’eventuale acquisto con la formula del prestito è più di una opportunità.