Ce lo date in prestito? Marotta chiama d’urgenza Ten Hag: miracolo in attacco

L’Inter deve risolvere la questione relativa all’attaccante da prendere per completare il reparto. Ecco una nuova idea.

Il mercato dell’Inter ha avuto un’importante svolta negli ultimi giorni. Dopo aver risolto la questione relativa a Yann Sommer con il Bayern Monaco, pagando la clausola rescissoria di sei milioni, è arrivato anche Emil Audero dalla Sampdoria. Sono questi due, quindi, insieme a Di Gennaro, i portieri che comporranno la rosa dei nerazzurri nella prossima stagione.

Non solo. Dopo una trattativa che andava avanti da circa dieci giorni, infatti, è arrivata anche l’ufficialità di Lazar Samardzic dell’Udinese. Il serbo, di origini tedesche, va a completare ed impreziosire ulteriormente un reparto che poteva già disporre di cinque calciatori che sarebbero titolarissimi in quasi tutte le altre squadre della Serie A.

Il mercato nerazzurro, però, non è ancora terminato. Ci sono altre due caselle che mancano per poter consegnare definitivamente a Simone Inzaghi una rosa forte in tutti i reparti che possa puntare allo Scudetto ed alla seconda stella.

Arriverà sicuramente, anche se probabilmente negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato, un difensore centrale che possa fungere da braccetto destro nella difesa a tre di Inzaghi e che sostituisca, anche numericamente, Milan Skriniar. La priorità, però, riguarda l’attaccante.

Inter, alla ricerca della punta

La prima linea nerazzurra, al momento, è composta da Thuram, Lautaro Martinez e Correa. Dopo l’arrivo del francese, soffiato al Milan, Marotta e Ausilio pensavano di aver definito praticamente tutto ed aspettavano soltanto di trovare l’accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku. Sappiamo tutti, però, come è andata a finire la storia con il belga.

I dirigenti interisti si sono messi quindi alla ricerca di un altro attaccante. In queste settimane, però, sono sfumati, per un motivo o per l’altro, tutti i vari obiettivi per l’attacco. Da Balogun a Morata, da Taremi a Scamacca, soffiato dall’Atalanta quando l’Inter pensava di averlo in pugno. Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza del ritorno di Marko Arnautovic, ma spunta un’altra idea.

Inter, l’attaccante arriva da Manchester?

L’ultimo nome che viene accostato all’Inter per l’attacco e che risolverebbe molti problemi è quello di Anthony Martial. Il francese viene da stagioni complicate e piene di problemi fisici, ma la classe resta intatta, così come le abilità in fase realizzativa.

Beppe Marotta sta provando ad intavolare la trattativa con il Manchester United che considera Martial fuori dal progetto. Per questo motivo, così come avvenne per Sanchez, il francese potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto. Una formula che piace ai dirigenti dell’Inter che, dopo l’affare Onana, possono contare anche sui buoni rapporti con il board dei Red Devils.